В Белом доме сообщили, когда Трамп встретится с Порошенко

Сегодня, 10:41

Встреча запланирована на 18:00 по киевскому времени, в ней также примет участие Майк Пенс

Первая встреча Порошенко и Трампа состоится сегодня вечером. Фото: president.gov.ua
Первая встреча Порошенко и Трампа состоится сегодня вечером. Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в первой половине дня по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент (Дональд Трамп – ред.) проведет встречи с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Украины Петром Порошенко", – говорится в повестке дня американского президента.
В графике указано время начала встречи – 11:00 (18:00 по киевскому времени).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе визита в Вашингтон проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.
США, Украина, Белый дом, Порошенко, встреча, дональд трамп

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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