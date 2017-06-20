В Белом доме сообщили, когда Трамп встретится с Порошенко

Встреча запланирована на 18:00 по киевскому времени, в ней также примет участие Майк Пенс

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в первой половине дня по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент (Дональд Трамп – ред.) проведет встречи с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Украины Петром Порошенко", – говорится в повестке дня американского президента.

В графике указано время начала встречи – 11:00 (18:00 по киевскому времени).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе визита в Вашингтон проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.