В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

Вчера, 18:10

Контактная группа согласовала прекращение огня на востоке Украины с 25 августа

Борис Грызлов. Фото: Twitter
Борис Грызлов. Фото: Twitter

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о прекращении огня на Донбассе с 25 августа.

Об этом заявил представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", – сказал он по итогам встречи.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" вчера заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.
Донбасс, рф, перемирие, грызлов, контактная группа, режим прекращения огня
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Ляшенко

Донбасс - контуры будущего примирения и прощения

22 Июля, 10:43

Донбасс

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

РФ ни дня не соблюдала режим прекращения огня, введенный с 1 апреля - Порошенко

4 Апреля, 13:20

По его словам, об этом ему доложили начальник Генштаба ВСУ и министр обороны

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: из открытых источников

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 15 мая – Сайдик

26 Апреля, 18:48

Стороны договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время

Донбасс

Контактная группа. Фото: cxid.info

У Кучмы рассказали об итогах переговоров Контактной группы

26 Апреля, 18:29

По словам Олифер, стороны договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования