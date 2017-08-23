В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о прекращении огня на Донбассе с 25 августа.

Об этом заявил представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

"Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", – сказал он по итогам встречи.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" вчера заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.