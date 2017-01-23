В ПАСЕ прошли выборы президента

В рамках зимней сессии Ассамблеи состоялись выборы президента ПАСЕ, которые проводятся каждые два года

Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) переизбрали действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта.

Соответствующее решение было объявлено сегодня, 23 января, в Страсбурге в рамках зимней пленарной сессии ПАСЕ.

Кандидатура Аграмунта, который принадлежит к группе Европейских народников, была единственной, выдвинутой на должность президента ПАСЕ. Выборы проходят каждые два года.

Переизбранный президент сразу занял место в президиуме и поблагодарил депутатов. "Я буду делать все возможное, чтобы вести эту Ассамблею вперед", – заверил Аграмунт.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня начинается зимняя пленарная сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.