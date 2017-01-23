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В ПАСЕ прошли выборы президента http://www.segodnya.ua/img/article/7908/36_main.1485170187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/36_tn.1485170187.jpg Политика В рамках зимней сессии Ассамблеи состоялись выборы президента ПАСЕ, которые проводятся каждые два года

В ПАСЕ прошли выборы президента

Сегодня, 13:16

В рамках зимней сессии Ассамблеи состоялись выборы президента ПАСЕ, которые проводятся каждые два года

Педро Аграмунт. Фото: ru.apa.az
Педро Аграмунт. Фото: ru.apa.az

Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) переизбрали действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта.

Соответствующее решение было объявлено сегодня, 23 января, в Страсбурге в рамках зимней пленарной сессии ПАСЕ.

Кандидатура Аграмунта, который принадлежит к группе Европейских народников, была единственной, выдвинутой на должность президента ПАСЕ. Выборы проходят каждые два года.

Переизбранный президент сразу занял место в президиуме и поблагодарил депутатов. "Я буду делать все возможное, чтобы вести эту Ассамблею вперед", – заверил Аграмунт.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня начинается зимняя пленарная сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.
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Источник:

УНИАН

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