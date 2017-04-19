В СБУ рассказали о результатах обысков в "Международном центре перспективных исследований"

Во время обысков в офисе общественной организации "Международный центр перспективных исследований" были получены дополнительные доказательства в уголовном производстве в отношении народного депутата Андрея Артеменко. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается обысков в МЦПИ, то, действительно, следственные действия проводились в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко. Дополнительные детали мы пока не разглашаем, но во время следственных действий были получены дополнительные доказательства, и следователи с ними работают", – сказал Ткачук.

Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение депутата Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

"Планом" предусматривался вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.

13 апреля следователи и сотрудники СБУ провели обыск в офисе ОО "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался Артеменко.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, сообщили в прокуратуре АРК.

14 апреля прокуратура вызвала на допрос руководителя ОО "МЦПИ" Василия Филипчука в качестве свидетеля по делу в отношении Артеменко.