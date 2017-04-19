В СБУ рассказали о результатах обысков в "Международном центре перспективных исследований"

Сегодня, 13:09

Как сообщается, следственные действия проводились в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко

СБУ провела обыски. Фото: AFP
СБУ провела обыски. Фото: AFP

Во время обысков в офисе общественной организации "Международный центр перспективных исследований" были получены дополнительные доказательства в уголовном производстве в отношении народного депутата Андрея Артеменко. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается обысков в МЦПИ, то, действительно, следственные действия проводились в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко. Дополнительные детали мы пока не разглашаем, но во время следственных действий были получены дополнительные доказательства, и следователи с ними работают", – сказал Ткачук.

Напомним, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение депутата Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

"Планом" предусматривался вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.

13 апреля следователи и сотрудники СБУ провели обыск в офисе ОО "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался Артеменко.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, сообщили в прокуратуре АРК.
14 апреля прокуратура вызвала на допрос руководителя ОО "МЦПИ" Василия Филипчука в качестве свидетеля по делу в отношении Артеменко.
сбу, обыск, мцпи, артеменко

Вы сейчас просматриваете новость "В СБУ рассказали о результатах обысков в "Международном центре перспективных исследований"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Андрей Артеменко. Фото: NewsONE

Нардеп Артеменко завербован ФСБ – Ляшко

28 Марта, 13:28

Политик заявил, что он не знал о поездках своего бывшего соратника в Москву

Власть

Юрий Луценко. Фото: архив

Луценко сообщил о "явке с повинной" одного из нардепов

15 Марта, 19:30

Генпрокурор заявил, что экс-"радикал" Артеменко документально подтвердил свое канадское гражданство

Политика

В БПП прокомментировали последние события. Фото: visti.ks.ua

Россия начала более активно использовать своих агентов в украинской политике - БПП

27 Февраля, 19:34

Ирина Фриз сообщила, что уже направила депутатское обращение к председателю СБУ по поводу Артеменко

Политика

Андрей Артеменко. Фото: NewsONE

Пресс-конференция Артеменко: новые идеи по Украине и откровения по "крымскому плану"

27 Февраля, 13:32

Нардеп предлагает отказаться от идеи вступления в НАТО, а также ввести на Донбассе международную организацию

Мнения

Андрей Артеменко. Фото: business.ua

Артеменко призвал Украину отказаться от НАТО

27 Февраля, 12:24

Депутат считает, что это поможет навести порядок на Донбассе

Политика

Андрей Артеменко. Фото: Facebook / Andrey Artemenko

Артеменко собрался в США на новые переговоры по Крыму

27 Февраля, 12:35

Депутат хочет создать переговорную площадку на основе Будапештского меморандума

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования