Взятки гладки: почему Украина не может выбраться из коррупционного дна

В докладе ПАСЕ по Украине наряду с описанием невыполнения Россией Минских договоренностей вспоминается и коррупция в Украине. Создание новых антикоррупционных институтов – это, по словам докладчиков, конечно, хорошо, но результаты их работы – куда лучше. А таковыми могут стать только конкретные судебные приговоры и посадки коррупционеров в тюрьмы. Пока же НАПК даже не может утвердить порядок проверки электронных деклараций, которых, кстати, более 130 тысяч, поэтому и не приступает к анализу депутатских храмов, мощей и мешков "кэша". Именно поэтому, по словам экспертов, Украина не может существенно подняться в рейтинге Индекса восприятия коррупции Transparency International. Кстати, по свежим данным мирового индекса, Украина получила 29 баллов со 100 возможных, что на 2 балла больше, чем в прошлом году. Но недостаточно, учитывая, что у нас заработали новые антикоррупционные органы.

Согласно индексу восприятия коррупции в государственном секторе Transparency International услуг за год 2016, Украина улучшили свои позиции на два пункта при учете, что этот рейтинг учитывает положение дел в 176 государствах, в то время как индекс за 2015-й был составлен для 168 стран. В частности, добавились островные государства Окиании, в которых раньше никогда не рассматривалась ситуация с выведением государственных денег в тень.

"И хоть это на 2 бала выше, чем показатель прошлого года, барьер в 30 баллов, который называется "позором для нации", мы не преодолели. Более того, по данным исследования, лучше нас справляются с коррупцией Гондурас, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Танзания, Нигер, Замбия, Пакистан, Монголия, Белоруссия", – написал в своем Facebook бывший замгенпрокурора Виталий Касько.

Все же в докладе отмечается успех Украины на антикоррупционном поприще, в частности, – запуск системы электронного декларирования. "Украина демонстрирует незначительное улучшение по индексу в этом году, – говорится в докладе Transparency International. – Это связано с запуском системы электронного декларирования, что позволяет украинцам видеть активы политиков и высших государственных служащих, в том числе, президента".

Правда, запустить электронное декларирование удалось, а проверять декларации чиновников НАПК так и не начало. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, НАПК даже не утвердило порядок, по которому они должны делать эту проверку. Утвердить этот порядок нужно было еще в сентябре, а дискуссия с Минюстом началась только в декабре и длится до сих пор. Не дождавшись инициативы от НАПК, НАБУ самостоятельно завело 22 уголовных производства, но все упирается в еще одну глобальную украинскую проблему – суды.

"Расследование фактов коррупции экс-президентом Виктором Януковичем и его соратниками пробуксовывает из-за системных проблем в судебной системе", – идет речь в докладе Transparency International. Именно доведение до логического завершения уголовных дел против Януковича и его команды является для Transparency International одним им важных факторов, которые будут свидетельствовать – Киев реально ведет борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. "Необратимость наказания, создание нормально функционирующей судебной системы и прогресс по делам Януковича – все это те факторы, которые дадут возможность Украине улучшить свое положение в мировом индексе восприятия коррупции", – сказал "Сегодня.ua" руководитель украинского отделения Transparency International Ярослав Юрчишин.

Системные проблемы в "реформированной" судебной системе отмечают и докладчики ПАСЕ. По их словам, Украине удалось добиться значительного прогресса в реформировании нормативно-правовой базы и принятии новых законов, и сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были реализованы и привели к ожидаемым изменениям, особенно это актуально для борьбы с повальной коррупцией в стране.

"Ключ к такой низкой позиции Украины в индексе восприятия коррупции для людей, и это нормально и правильно, отсутствие коррупционеров в тюрьмах. Пока нет посаженных коррупционеров, а их имущество не конфисковано украинцы воспринимают Украину как коррумпированное государство. И соглашаюсь с ними. Так вот институции, которые мы создали, какие-то действуют эффективно, как НАБУ, какие-то проваливают свою работу, как НАПК, не приведут к посадкам людей в тюрьму без судов. Пока у нас не работает суд, до того времени классные и эффективные действия НАБУ, которые заканчиваются подозрениями и задержаниями, не будут заканчиваться посадками", – сказал "Сегодня.ua" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, по словам эксперта, НАБУ нужно дать право на прослушку и создать специальный коррупционный суд, появление которого прописано в поправках в Конституцию по части правосудия, которые Рада утвердила в прошлом году.

Интересно, что Украина оказалась на одной позиции с РФ, где, например, в прошлом году был пафосно задержан и отправлен в отставку министр экономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". При этом у россиян все же произошло падение индекса восприятия коррупции по сравнению с прошлым годом. "В последнее годы РФ показывает систематическое падение, что связано с потерей незначительных позитивных моментов в борьбе с коррупцией, от которых страна отходит из-за войны, все большей изоляции от внешнего мира и санкций, – считает Ярослав Юрчишин. – Тем не менее, борьба с коррупцией, не связанной с окружением Путина, продолжается. Здесь в этом направлении работает правоохранительная и судебная система. Даже губернатора могут посадить за взятку, если он не человек Путина".

По словам Александра Мотыля, профессора политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси), миф о тотально коррумпированной Украине выгоден, в первую очередь, России, которая использует его как один из методов пропаганды и создания негативного имиджа Украины за рубежом. Но и приуменьшать уровень коррумпированности наших государственных институций и судов тоже не стоит. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, в Transparency International предложили пять шагов для реальных антикоррупционных изменений.

"Создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов в качестве активных участников процесса отбора судей для этих судов. Максимально активизировать все возможности для эффективного расследования и доведения до суда дел фигурантов "санкционного списка Януковича". Активно привлекать бизнес, как украинский, так и международный, к установлению новых прозрачных правил взаимоотношений в треугольнике "общество – власть – бизнес". Провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи государственного бюджета, годовые планы государственных закупок, информация о проведении закупок и заключенные контракты. Наладить системную коммуникацию по антикоррупционной реформе с обществом и международными партнерами на базе реальных фактов и достижений, а не обещаний", – говорится в рекомендациях.