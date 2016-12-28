Янукович признал Порошенко президентом – Луценко
Генпрокурор назвал два ключевых юридических момента в допросах беглеца
В видеодопросе беглого экс-президента Виктора Януковича было два очень важных юридических момента. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"В выступлениях, а в дальнейшем и на пресс-конференции гражданин Янукович назвал Петра Алексеевича Порошенко президентом Украины", – отметил он.
"Второй очень важный момент: с присущей только Виктору Федоровичу элегантностью он публично признал, что подписал письмо о введении войск на территорию Украины. Потом, правда, с присущей ему умственной оригинальностью, он сказал, что он его подписал, но не ввел в действие. Ничего, мы благодарны за его сотрудничество с украинским следствием", – добавил Луценко.
Как сообщалось, ранее суд разрешил провести обыск в резиденции президента РФ Владимира Путина в Москве с целью найти там и изъять письмо Януковича, в котором он просит ввести российские войска в Украину.
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