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Янукович признал Порошенко президентом – Луценко http://www.segodnya.ua/img/article/7836/43_main.1482853138.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/43_tn.1482853138.jpg Политика Генпрокурор назвал два ключевых юридических момента в допросах беглеца

Янукович признал Порошенко президентом – Луценко

Вчера, 17:37

Генпрокурор назвал два ключевых юридических момента в допросах беглеца

Юрий Луценко. Фото: из открытых источников
Юрий Луценко. Фото: из открытых источников

В видеодопросе беглого экс-президента Виктора Януковича было два очень важных юридических момента. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В выступлениях, а в дальнейшем и на пресс-конференции гражданин Янукович назвал Петра Алексеевича Порошенко президентом Украины", – отметил он.

"Второй очень важный момент: с присущей только Виктору Федоровичу элегантностью он публично признал, что подписал письмо о введении войск на территорию Украины. Потом, правда, с присущей ему умственной оригинальностью, он сказал, что он его подписал, но не ввел в действие. Ничего, мы благодарны за его сотрудничество с украинским следствием", – добавил Луценко.

Как сообщалось, ранее суд разрешил провести обыск в резиденции президента РФ Владимира Путина в Москве с целью найти там и изъять письмо Януковича, в котором он просит ввести российские войска в Украину.
Янукович, Путин, Луценко, письмо, Порошенко, ГПУ, допрос Януковича

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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