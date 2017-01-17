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Гройсман выиграл суд у Тимошенко – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7891/46_main.1484671337.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/46_tn.1484671337.jpg Власть Суд отказал лидеру "Батькивщины" в удовлетворении ее иска к премьер-министру Украины

Гройсман выиграл суд у Тимошенко – СМИ

Сегодня, 18:42

Суд отказал лидеру "Батькивщины" в удовлетворении ее иска к премьер-министру Украины

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к премьер-министру Украины Владимир Гройсман. Об этом говорится в решении суда, передает Depo.ua.

Отметим, что иск Тимошенко касается заявления Гройсмана от 8 июля прошлого года о том, что за дом лидера "Батькивщины" и его отопление каждый месяц налогоплательщики доплачивают одну тысячу долларов США.

Согласно фотокопии решения суда, Тимошенко подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и опроверженния недостоверной информации.

"Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она сегодня живет в доме, по-моему (площадью – Ред.) 500 квадратных метров. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей (Тимошенко – Ред.) За коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливость? ... То есть кто-то хочет вернуть систему, при которой бедные платят за богатых? Правительство не поддерживает такого тезиса ", – заявил тогда Гройсман.

__depo.ua

Фото: Depo.ua

Напомним, ранее Гройсман сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в старне.

"Мы разрушили, я подчеркиваю это, мы разрушили крупнейшую коррупционную схему в стране, которая действовала десятилетиями", – заявил Гройсман, комментируя повышение энерготарифов.

По его убеждению, на ликвидации коррупционных схем государство сэкономило около 140 млрд грн.

"140 миллиардов – это ужасно! И они хотят, чтобы я с этим соглашался? Они ходят по судам, подают иски, чтобы вернуть обратно свои коррупционные схемы и опять хапнуть кучу денег", – добавил премьер.
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