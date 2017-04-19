Чего требуют адвокаты экс-беркутовцев

Защита просила отвод для прокурора и двоих экспертов, а также присутствия своих подзащитных на следственных экспериментах в центре Киева

18 апреля Святошинской суд Киева в очередной раз рассматривал дело о расстреле 48 активистов Евромайдана. На скамье подсудимых – пять бывших бойцов расформированного подразделения милиции особого назначения "Беркут".

В первой части заседания защита просила отвод для прокурора Псюка и двоих экспертов, однако суд отказал. Адвокаты также просили, чтобы подзащитные присутствовали на следственных экспериментах в центре Киева.

Прокуроры заявили, что имеют право проводить следственные действия без присутствия подсудимых, и не приглашают их из соображений безопасности.

Кроме того, сами экс-милиционеры требовали выпустить их из стеклянного "аквариума" в зале суда.