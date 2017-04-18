Экс-главу Миндоходов Клименко вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, подозреваемый в создании преступной организации и нанесении государству материального ущерба в размере 3,1 млрд грн, вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в пятницу, 21 апреля.

Как указано в повестке о вызове на допрос Клименко, размещенной на сайте Генпрокуратуры, Клименко "необходимо явиться 21 апреля 2017 года в 10.00 во второй следственный отдел следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Антоновича, 114, каб. №22, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве 42017000000000113".

Клименко возглавлял Государственную налоговую службу Украины в период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года, Министерство доходов и сборов Украины – с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины.

Как сообщалось, 1 марта Голосеевский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении Клименко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко находится в международном розыске.