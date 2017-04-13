Онищенко заявил о получении политубежища в одной из стран Европы

Сегодня, 01:16

Беглый нардеп сообщил, что получил документ со статусом политбеженца

Онищенко хвастается статусом политбеженца. Фото: rbc.ua
Онищенко хвастается статусом политбеженца. Фото: rbc.ua

Беглый народный депутат сообщил Александр Онищенко, что "министерство иностранных дел одного из европейских государств" предоставило ему документ со статусом политбеженца, заявил он в комментарии "Эспрессо.TV".

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", — сообщил Онищенко.

Он не уточнил, о какой именно стране идет речь.

Ранее НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери Онищенко.

Накануне стало известно, что подозреваемая в участии в "газовой схеме" Александра Онищенко Ирина Мусиенко задержана в черногорской Подгорице. Специализированная антикоррупционная прокуратура предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены. В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружения. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем разворовывания газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству в трех миллиардов гривень убытков депутат проживает в Лондоне.
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