Онищенко заявил о получении политубежища в одной из стран Европы
Беглый нардеп сообщил, что получил документ со статусом политбеженца
Беглый народный депутат сообщил Александр Онищенко, что "министерство иностранных дел одного из европейских государств" предоставило ему документ со статусом политбеженца, заявил он в комментарии "Эспрессо.TV".
"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", — сообщил Онищенко.
Он не уточнил, о какой именно стране идет речь.
Ранее НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери Онищенко.
Накануне стало известно, что подозреваемая в участии в "газовой схеме" Александра Онищенко Ирина Мусиенко задержана в черногорской Подгорице. Специализированная антикоррупционная прокуратура предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину.
Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены. В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружения. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.
Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем разворовывания газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству в трех миллиардов гривень убытков депутат проживает в Лондоне.
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