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Админуслуги-онлайн в Днепре: можно купить оружие и следить за ремонтом дорог http://www.segodnya.ua/img/article/7899/96_main.1484862428.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/96_tn.1484862428.jpg Днепр В городе работают около 250 электронных админуслуг и сервис для жалоб коммунальщикам

Админуслуги-онлайн в Днепре: можно купить оружие и следить за ремонтом дорог

Сегодня, 06:17

В городе работают около 250 электронных админуслуг и сервис для жалоб коммунальщикам

В Днепре запустили новую админуслугу. Фото из открытых источников
В Днепре запустили новую админуслугу. Фото из открытых источников

В Днепре запустили новую админуслугу: отныне не отходя от компьютера горожане могут подать заявку на покупку и хранение оружия. "Сегодня" выяснила, что представляет собой новый сервис и какими еще полезными услугами могут воспользоваться горожане не выходя из дома.

"Найти услугу можно на сайте igov.org.ua, введя в поиск слово "оружие". Пока что сервис доступен только для жителей Днепра, — рассказал нам советник губернатора области Дмитрий Дубилет. — При помощи сервиса можно не только заказать услугу, но и оценить компетентность правоохранителей, которые занимались вашим вопросом". В полиции считают, что нововведение способно существенно упростить процедуру получения разрешения, хотя полностью без визитов в органы обойтись не удастся.

"Мы должны убедиться в наличии специального сейфа для хранения оружия, получить медсправки, свидетельствующие об адекватности человека, — отмечает начальник отдела разрешительной системы облуправления Нацполиции Николай Федорович. — Но сервис действительно позволит значительно сократить количество визитов в полицию".

Кроме того, не вставая из-за компьютера можно получить около 250 услуг, среди которых подача заявки на получение справки о несудимости и даже паспорта, на регистрацию машины в МРЭО и оформление субсидии. Впрочем, чтобы получить на руки заветный документ, идти в госорган все равно придется. "Система минимизирует взаимодействие человека с чиновниками и существенно сокращает поле для возможной коррупции", — говорит юрист Ольга Кистрицина.

Также горожане могут следить в сети (navizor.com) за ремонтом дорог и оставлять коммунальщикам свои пожелания.
чиновники, онлайн, юрист, сервис, админуслуги

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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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