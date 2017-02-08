Аферисты под видом коммунальщиков продают дорогие фильтры для воды

Сегодня, 22:34

Чаще всего жертвами аферы становятся доверчивые пенсионеры

Мошенничество. Фото: bobr.by
Мошенничество. Фото: bobr.by

Мошенники становятся все изобретательнее: под видом сотрудников КП "Днепрводоканал" обманщики вынуждают горожан покупать дорогие фильтры для воды. Чаще всего жертвами аферы становятся доверчивые пенсионеры.

"У моей бабушки пытались выудить 500 гривен. В дверь постучали двое солидных мужчин с чемоданчиками, показывали какие-то удостоверения и списки жильцов, требуя сдать деньги, — рассказывает жительница ж/м Тополь Ирина Демчура. — Хорошо, что я была дома, пригрозила полицией, и мужчины испарились". А вот бабушка хотела сдать деньги, мотивируя, что просили ведь коммунальщики".

В КП "Днепрводоканал" подтверждают, что сообщения о подобном вымогательстве участились, и напоминают, что рассчеты абонентов непосредственно с представителями предприятия запрещены. Чтобы не стать жертвой обмана, стоит звонить по тел. 744-64-41.
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Автор:

Виктория Яковлева

Источник:

"Сегодня"

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