Аферисты зарабатывали на аренде элитного жилья в Киеве и Карпатах

Во время обысков правоохранители нашли оружие, оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры на сумму более 10 тысяч, фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые через интернет проворачивали аферы с арендой недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленники размещали в сети предложения об аренде элитных коттеджей и квартир в Киеве и Карпатах. Получив предоплату на банковские карточки, мошенники отключали телефоны и удаляли из интернета соответствующее предложение. Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области задокументировали, что полученные деньги злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге, а также выяснили, что администрирование интернет-страниц с фейковыми объявлениями осуществлялось в Днепропетровской области", – рассказали в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали трех членов группы в Кривом Роге. Во время обысков по местам их проживания правоохранители нашли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами проведения преступных схем с недвижимостью.

Правоохранители также обнаружили оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры номиналом пятьсот гривен на сумму более 10 тысяч, фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур.

Злоумышленники также хранили два пистолета ТТ, два револьвера и почти 100 патронов к ним.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Мошенников задержали. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему угона VIР-авто. Банда орудовала в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. За период деятельности преступная группировка стала практически "монополистом", управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Помогал организатору подполковник милиции на пенсии.