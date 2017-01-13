Бесплатный Днепр: компьютерные курсы, танцы, вокал и стрижка

С приходом кризиса многие днепряне стали тратиться только на необходимые вещи, урезав расходы на развлечения, отдых, одежду и образовательные мероприятия. Тем не менее и сейчас в городе существует возможность воспользоваться многими услугами совершенно бесплатно. "Сегодня" выяснила, на что могут рассчитывать горожане, не потратив ни копейки.

Отметим, что в городе на бесплатной основе активно помогают переселенцам и бойцам. Так, они имеют возможность посещать компьютерные курсы и уроки английского языка, бесплатно получать билеты на многие развлекательные мероприятия, а вскоре смогут даже получать одежду в спецмагазине, открытие которого запланированно на ближайшие месяцы.

"Мы планируем привлекать к сотрудничеству фабрики и бизнесменов, постоянно помогать семьям наших бойцов, а также создать сайт, с помощью которого будем популяризировать проект и привлекать людей к взаимопомощи", — рассказывает создательница магазина и активистка Мария Кузьминская.



Впрочем, рассчитывать на бесплатные услуги в Днепре могут не только бойцы. Так, для желающих в городе работают бесплатные курсы юридической грамотности. Здесь можно узнать, как эффективно отстаивать свои права, отсудить компенсацию, если получил травму на работе или из-за халатности коммунальщиков, как получить субсидию и даже вернуть товар без чека. Лекции проводят в Центральной городской библиотеке, но их расписание плавающее, и его нужно уточнять в самом заведении.

А в другом хранилище книг — Днепровской областной универсальной научной библиотеке — можно, не потратив ни копейки, подтянуть знание английского. Для посещения этих занятий не нужна даже предварительная регистрация, достаточно прийти на урок.

"Здесь постоянно организуют встречи с носителями языка, а сам формат изучения английского свободный и хорошо доступный, — рассказывает посетительница курсов Елена. — Удобно, что здесь никто не будет отчитывать тебя за пропуски или за то, что не слишком быстро учишься. Это просто возможность улучшить свои знания для тех, кто этого хочет".



Есть чем заняться без затрат и любителям креатива. В городских музеях, досуговых центрах и даже ОГА регулярно проходят мастер-классы по живописи, вокалу и танцам. Заблаговременно о их проведении можно узнавать на сайтах учреждений или на многочисленных городских афишах в сети. В частности, в ОГА на постоянной основе проходят семинары по грантрайтингу, где горожан учат получать деньги на свой проект от государства и международных организаций и развивать его.



К слову, в городе можно бесплатно решить и более насущные проблемы. Так, в одной из парикмахерских на Победе каждую субботу ждут на бесплатные стрижки местных пенсионеров. "Обычно в эти дни к нам приходят до семи пожилых людей, у которых нет лишних денег. Хотим таким образом сделать жизнь наших пенсионеров чуть легче, — говорит директор парикмахерской Эльвира Игнатьева. — Мы не делали большой рекламы, просто повестили баннер на стене, но жители района уже знают и приходят к нам постоянно".