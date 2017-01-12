Дебоширы открыли стрельбу из охотничьего ружья в Кривом Роге

Между мужчинами возник конфликт, один из "охотников" начал целиться из ружья в своего знакомого, сделав несколько выстрелов в воздух

В Кривом Роге двое мужчин открыли стрельбу из охотничьего ружья.

Инцидент произошел на улице Украинской, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"На месте патрульные увидели двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения. В обоих были охотничьи ружья. Инспекторы задержали 54-летнего и 45-летнего нетрезвых мужчин, которые не смогли объяснить, почему открыли стрельбу посреди улицы", – отмечают правоохранители.

Как выяснилось, двое задержанных и двое их знакомых вместе выпивали, между ними возник конфликт, и один из "охотников" начал целиться из ружья в своего знакомого, сделав несколько выстрелов в воздух.

Документов на охотничье оружие у мужчин при себе не было.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Напомним, в Запорожье произошла полицейская погоня со стрельбой. Копы сделали 11 выстрелов по колеса Toyota Highlander, в результате чего удалось остановить авто, а также задержать пьяного водителя и его пассажиров.