Днепропетровская область – в лидерах по декоммунизации

Днепропетровская область заняла второе место в стране по количеству декоммунизированных объектов. Так, по данным Украинского института нацпамяти, в 2016-м новые названия получили 4122 топонима, включая улицы, площади, скверы и несколько крупных населенных пунктов. Больше объектов умудрились переименовать лишь в Винницкой области (4882 топонима), а на третьем месте оказалась Харьковская (4116).

Кроме того, по статистике, снесли 85 памятников советской эпохи, при этом 30 из них были посвящены Владимиру Ленину.