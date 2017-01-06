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Днепропетровская область – в лидерах по декоммунизации http://www.segodnya.ua/img/article/7860/44_main.1483714661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/44_tn.1483714661.jpg Днепр В 2016-м новые названия получили 4122 топонима

Днепропетровская область – в лидерах по декоммунизации

Сегодня, 16:57

В 2016-м новые названия получили 4122 топонима

В лидерах с новыми именами. Фото: Cultprostir
В лидерах с новыми именами. Фото: Cultprostir

Днепропетровская область заняла второе место в стране по количеству декоммунизированных объектов. Так, по данным Украинского института нацпамяти, в 2016-м новые названия получили 4122 топонима, включая улицы, площади, скверы и несколько крупных населенных пунктов. Больше объектов умудрились переименовать лишь в Винницкой области (4882 топонима), а на третьем месте оказалась Харьковская (4116).

Кроме того, по статистике, снесли 85 памятников советской эпохи, при этом 30 из них были посвящены Владимиру Ленину.
переименование, днепропетровская область, декоммунизация

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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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