Два человека погибли в огне в Днепропетровской области

Сегодня, 10:39

В результате пожара уничтожены стены и перекрытие жилого дома, а также двери, окна и домашние вещи хозяев 

На пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: ГСЧС
На пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.

16 апреля, около 23:09,  в поселке Новоподкряж Царичанскогорайона загорелся жилой дом.  

"Пожар спасателями локализован в 23:40 и ликвидирован в 02:30. Огнем уничтожено стены, перекрытие жилого дома на общей площади 48 кв. м, вещи домашнего обихода, двери, окна", – сообщает пресс-служба ГСЧС области.

На месте пожара спасатели нашли двух погибших – женщину 1965 года рождения и мужчину 1970 года рождения.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, в Одессе, в доме на ул. Богдана Хмельницкого, произошел пожар. Огонь уничтожил четыре квартиры и крышу на площади 400 м кв. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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