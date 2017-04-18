Два человека погибли в огне в Днепропетровской области

В результате пожара уничтожены стены и перекрытие жилого дома, а также двери, окна и домашние вещи хозяев

В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.

16 апреля, около 23:09, в поселке Новоподкряж Царичанскогорайона загорелся жилой дом.

"Пожар спасателями локализован в 23:40 и ликвидирован в 02:30. Огнем уничтожено стены, перекрытие жилого дома на общей площади 48 кв. м, вещи домашнего обихода, двери, окна", – сообщает пресс-служба ГСЧС области.

На месте пожара спасатели нашли двух погибших – женщину 1965 года рождения и мужчину 1970 года рождения.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, в Одессе, в доме на ул. Богдана Хмельницкого, произошел пожар. Огонь уничтожил четыре квартиры и крышу на площади 400 м кв.