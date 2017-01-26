Двухлетняя девочка погибла в пылающей квартире Днепра (фото,видео)

Пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома. Из окон квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой дым

В Днепр на пожаре погибла двухлетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"26 января в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Высоцкого в Днепре. Пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома, а из окон квартиры где находился очаг возгорания, шел густой дым. Соседи сообщили спасателям, что в квартире где произошел пожар, может находиться ребенок. Обследовав помещение пожарные обнаружили тело 2-летней девочки", – отмечают спасатели.

Фото: ГСЧС

Пожар ликвидирован в 13:41. В результате происшествия также пострадал 17-летний парень.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Напомним, вчера в общежитии Винницы вспыхнул пожар. Огнь уничтожил оконные рамы, отделку балкона комнаты, а также домашние вещи и бытовую технику.