Двухлетняя девочка погибла в пылающей квартире Днепра (фото,видео)
Пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома. Из окон квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой дым
В Днепр на пожаре погибла двухлетняя девочка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"26 января в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Высоцкого в Днепре. Пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома, а из окон квартиры где находился очаг возгорания, шел густой дым. Соседи сообщили спасателям, что в квартире где произошел пожар, может находиться ребенок. Обследовав помещение пожарные обнаружили тело 2-летней девочки", – отмечают спасатели.
Фото: ГСЧС
Пожар ликвидирован в 13:41. В результате происшествия также пострадал 17-летний парень.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Фото: ГСЧС
Напомним, вчера в общежитии Винницы вспыхнул пожар. Огнь уничтожил оконные рамы, отделку балкона комнаты, а также домашние вещи и бытовую технику.
Вы сейчас просматриваете новость "Двухлетняя девочка погибла в пылающей квартире Днепра (фото,видео)". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии