Двухметровый стержень оторвался с борта фуры и пронзил водителя встречной машины (видео)
Медики говорят, что мужчина выжил чудом – жизненно важные органы не повредил
В Днепропетровской области двухметровый стержень оторвался с борта фуры и пронзил водителя встречной машины. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обрезали прут.
Извлечь кусок металла из тела пострадавшего удалось уже хирургам. Он проткнул голень, бедро, таз и поясницу. Жизненно важные органы не повредил.
"Можно сказать, что пациенту повезло. Поэтому было удалено инородное тело — профиль металлический. После чего произведена хирургическая обработка ран, и пациент доставлен в отделение реанимации, где было ему перелито около четырех литров крови", – уточнил Петр Давыденко, заведующий приемно-диагностическим отделением больницы им. Мечникова.
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