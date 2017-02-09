Фермера зверски убили в Днепропетровской области

В Днепропетровской области жестоко убили и ограбили фермера.

Подозреваемым является 30-летний ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления мужчина, сообщает пресс-служба полиции области.

Фото: полиция

Как выяснили правоохранители, некоторое время злоумышленник работал на этой ферме рабочим. Несколько дней назад, около 5 часов утра, он пришел на ферму, чтобы украсть металл. Вор уже начал демонтировать чугунную плитку для обогрева, когда его застал за этим делом владелец фермы. При попытке помешать вору между мужчинами возникла потасовка, во время которой злоумышленник ножом нанес покойному многочисленные удары в грудь и голову. После этого он забрал у потерпевшего кольцо, телефон и 120 гривен. Также прихватил с собой чугунную плитку и скрылся с места преступления.

Фото: полиция

Подозреваемому в убийстве грозит наказание по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Он может провести за решеткой от 10 до 15 лет или получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области мужчина задушил сожительницу и бросил под забор.