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Известная украинская спортсменка создала крупнейшее ожерелье в мире (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/13_main.1484160000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/13_tn.1484160000.jpg Днепр Спортсменка из Кривого Рога готовится попасть в книгу Рекордов Гиннесса

Известная украинская спортсменка создала крупнейшее ожерелье в мире (фото)

Сегодня, 20:39

Спортсменка из Кривого Рога готовится попасть в книгу Рекордов Гиннесса

Известная спортсменка из Кривого Рога, чемпионка Европы и 11-кратная чемпионка Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов с ограниченными возможностями Наталья Мудрик, отметилась громким достижением, далеким от мира спорта. Женщина сплела трехметровый гардан (ожерелье из бисера), с которым рассчитывает попасть не только в Книгу рекордов Украины, но и в Книгу рекордов Гиннесса.

Работу над украшением она начала еще в январе 2016-го и, занимаясь в свободное время, потратила ровно год. "Я — украинка, поэтому хотела установить рекорд именно по национальному изделию. Гердан — это бисерное украшение на шею в виде узкой ленты. Здесь использовано восемь различных цветов, поэтому свое изделие я назвала "Барвиста Україна", — рассказывает Наталья. Спортсменка-мастерица подала заявку на регистрацию достижения и представители Книги рекордов Гиннесса уже подтвердили, что такого шейного украшения в мире еще никто не создавал, пообещав в ближайшее время зафиксировать рекорд.
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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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