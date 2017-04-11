ФОТОФАКТ. Как выглядят заброшенные корабли-"призраки" в Днепре

В Днепре есть немало кораблей, которые регулярно бороздят водные просторы. Однако есть и те, о которых уже забыли. Теперь они просто ржавеют, мирно покачиваясь на волнах. Большое количество таких "призраков" обитает в речном порту, пишет "Информатор". Некоторые судна уже наполовину затонули.

Напомним, в марте в порт Одессы с визитом в Украину прибыли четыре корабля соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО.