ФОТОФАКТ. Как выглядят заброшенные корабли-"призраки" в Днепре
В речном порту немало покинутых кораблей, некоторые суда наполовину затонули
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
Корабли в речном порту Днера. Фото: Денис Чубченко / informator.dp.ua
В Днепре есть немало кораблей, которые регулярно бороздят водные просторы. Однако есть и те, о которых уже забыли. Теперь они просто ржавеют, мирно покачиваясь на волнах. Большое количество таких "призраков" обитает в речном порту, пишет "Информатор". Некоторые судна уже наполовину затонули.
Напомним, в марте в порт Одессы с визитом в Украину прибыли четыре корабля соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО.
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