ФОТОФАКТ. Казарму в Кривом Роге украсил герб в цветах
Художница Инна Сапига разрисовала стену петриковской росписью
Военные арт. Фото: пресс-служба ОГА
Военные арт. Фото: пресс-служба ОГА
В Кривом Роге стены воинской части украсили петриковской росписью и картинами на патриотическую тему.
Изначально командование части А4611 попросило художницу Инну Сапигу изобразить портреты трех служивших здесь военных, которые погибли на Донбассе, но в процессе работы ее посетили новые идеи.
"Стены большие, а портреты много места не занимают. Добавила петриковскую роспись как символ мира", — говорит художница.
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