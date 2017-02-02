ФОТОФАКТ. Казарму в Кривом Роге украсил герб в цветах

Сегодня, 20:53

Художница Инна Сапига разрисовала стену петриковской росписью 


Военные арт. Фото: пресс-служба ОГА

Военные арт. Фото: пресс-служба ОГА

В Кривом Роге стены воинской части украсили петриковской росписью и картинами на патриотическую тему.

Изначально командование части А4611 попросило художницу Инну Сапигу изобразить портреты трех служивших здесь военных, которые погибли на Донбассе, но в процессе работы ее посетили новые идеи.

"Стены большие, а портреты много места не занимают. Добавила петриковскую роспись как символ мира", — говорит художница.
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"Сегодня"

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