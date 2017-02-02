ФОТОФАКТ. Казарму в Кривом Роге украсил герб в цветах

В Кривом Роге стены воинской части украсили петриковской росписью и картинами на патриотическую тему.

Изначально командование части А4611 попросило художницу Инну Сапигу изобразить портреты трех служивших здесь военных, которые погибли на Донбассе, но в процессе работы ее посетили новые идеи.

"Стены большие, а портреты много места не занимают. Добавила петриковскую роспись как символ мира", — говорит художница.