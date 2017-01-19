Крещение-2017: как празднуют в Днепре (фото)

Праздничные мероприятия проходят сразу на трех площадках города: в парках им. Шевченко и "Сагайдак"

Сегодня в Днепре с самого утра местные жители начали праздновать Крещение.

Некоторые люди пришли окунуться в воду еще перед походом на работу, когда Монастырский остров накрыл туман, сообщает "Информатор" с места событий.

А в районе аквапарка на ж/м "Победа" возле проруби поставили палатки, в которых можно переодеться. Для того чтобы люди не поскальзывались, на льду предусмотрены небольшие деревянные площадки, пишет dnepr.info. Ситуацию контролируют врачи скорой помощи и спасатели. Люди приобщаются к купанию целыми семьями.

Напомним, сегодня в Днепре праздничные мероприятия проходят сразу на трех площадках: в парках им. Шевченко и "Сагайдак" (бывший парк им. Воронцова), а также в Самарском районе города, на развалинах старой Богородицкой крепости. На последней площадке состоится большой этнофестиваль "Крещение на Старой Самаре", гостям которого обещают насыщенную концертную программу, бесплатные угощения, а также особую зону для купания — полынью вырубили в форме креста.