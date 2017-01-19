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Крещение-2017: как празднуют в Днепре (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/95_main.1484827038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/95_tn.1484827038.jpg Днепр Праздничные мероприятия проходят сразу на трех площадках города: в парках им. Шевченко и "Сагайдак"

Крещение-2017: как празднуют в Днепре (фото)

Сегодня, 13:57

Праздничные мероприятия проходят сразу на трех площадках города: в парках им. Шевченко и "Сагайдак"

  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: «Информатор»
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info

Сегодня в Днепре с самого утра  местные жители начали праздновать Крещение.

Некоторые люди пришли окунуться в воду  еще перед походом на работу, когда Монастырский остров накрыл туман, сообщает "Информатор" с места событий.

А в районе аквапарка на ж/м "Победа" возле проруби поставили палатки, в которых можно переодеться. Для того чтобы люди не поскальзывались, на льду предусмотрены небольшие деревянные площадки, пишет dnepr.info. Ситуацию контролируют врачи скорой помощи и спасатели. Люди приобщаются к купанию целыми семьями.

Напомним, сегодня в Днепре праздничные мероприятия проходят сразу на трех площадках: в парках им. Шевченко и "Сагайдак" (бывший парк им. Воронцова), а также в Самарском районе города, на развалинах старой Богородицкой крепости. На последней площадке состоится большой этнофестиваль "Крещение на Старой Самаре", гостям которого обещают насыщенную концертную программу, бесплатные угощения, а также особую зону для купания — полынью вырубили в форме креста.
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