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Крещение в Днепре: где можно окунуться в прорубь (программа праздника) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/94_main.1484750866.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/94_tn.1484750866.jpg Днепр Список официальных зон для купания в городе и полная программа праздничных мероприятий на Крещение 

Крещение в Днепре: где можно окунуться в прорубь (программа праздника)

Сегодня, 16:47

Список официальных зон для купания в городе и полная программа праздничных мероприятий на Крещение 

Фото mungaz.net
Фото mungaz.net

Завтра, 19 января, в Днепре традиционно состоится празднование Крещения.

В разных районах города пройдут торжественные и неофициальные мероприятия, сообщает "Информатор". Пресс-служба Городского совета Днепра рассказал изданию, где и как можно отметить один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки. 

Парк имени Т. Г. Шевченко (пляжная зона на Монастырском острове)

  • С 8.00 до 18.00 здесь будет проходить Крещенская ярмарка. В программе — приготовление шашлыков, горячих напитков, глинтвейна, плова, бутербродов и кулеша.
  • В 12.00 начнется праздник любителей зимнего плавания "Посвящение в Моржи".
  • В 12.00-12.15 состоится концертная программа с участием шоу-студии "Черная шляпа", а также поздравление днепрян с праздником Крещения.
  • С 12.15 до 12.40 будет проходить разминка и спортивные соревнования.
  • С 12.40 до 12.50 — освящение воды.
  • На 13.00 запланирована театрализованная встреча с Нептуном.
  • В 13.15-13.30 — Посвящение в Моржи, награждение дипломами.
  • В заключении, с 13.30 до 14.00 выступят музыкальные исполнители и творческие коллективы.

Историческая памятка "Старая Самара — Богородицкая крепость" в поселке Шевченко

На этой локации будут работать три зоны: каток, сцена и прорубь. В зоне проруби будут отдельные палатки для переодевания женщин и мужчин.

  • В 11.00 начнется праздник, зажгут праздничный костер, гости праздника произнесут торжественные речи.
  • С 11.20 до 12.00 на сцене состоится концертная программа. Выступать будут: ансамбль "Юность Днепра", народная студия вокала "Мечта", детский танцевальный коллектив "Червона рута", группа "Козацкие сокровища" и другие коллективы. Также пройдет интерактив, в ходе которого можно будет выиграть экскурсию по Днепру.
  • С 12.30 начнется ритуал освящения воды, поздравления гостей, благословение епископа Симеона и сам обряд Крещения.
  • 12.30 — 14.15 — продолжение концертной программы и гуляния: концертные номера, хороводы, игры, катания на тележке, конкурс скульптур, угощение кулешом, урок физкультуры на катке и много другое.
  • В 14.30 состоится награждение победителей игр, после чего продолжится концертная программа и празднование.

Пляж парка культуры и отдыха Сагайдак

  • С 9.00 будет проходить Крещенская ярмарка. В программе — приготовление шашлыков, горячих напитков, глинтвейна, плова, бутербродов и кулеша.
  • С 10.00 до 13.00 на сцене прозвучат тематические композиции в исполнении городских творческих коллективов.
  • С 10.15 до 10.45 будет выступать руководитель Днепропетровской Епархии УПЦ епископ Симеон. Он проведет обряд освящения воды и гостей праздника.
  • С 10.45 до 12.00 пройдут крещенские купания.

После этого с 12.35 участники праздника продолжат массовые гуляния на берегу, а праздник посетит Митрополит Иреней.

Официальные зоны купания на Крещение

  • парк Сагайдак в Индустриальном районе;
  • Богородицкая крепость в Самарском районе;
  • ж/м Победа-1 напротив арки "ПриватБанка" (Соборный район);
  • храм Рождества Пресвятой Богородицы в Новокодакском районе;
  • Монастырский остров;
  • Краснокаменское озеро в Новокодакском районе.

Другие мероприятия

С 11.00 до 12.30 состоится Крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Шевченковский район).

Напомним, в Харькове на Крещение освятят воду в девяти водоемах, а в Одессе купания начнутся еще ночью.
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