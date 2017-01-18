Крещение в Днепре: где можно окунуться в прорубь (программа праздника)

Список официальных зон для купания в городе и полная программа праздничных мероприятий на Крещение

Завтра, 19 января, в Днепре традиционно состоится празднование Крещения.

В разных районах города пройдут торжественные и неофициальные мероприятия, сообщает "Информатор". Пресс-служба Городского совета Днепра рассказал изданию, где и как можно отметить один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки.

Парк имени Т. Г. Шевченко (пляжная зона на Монастырском острове)

С 8.00 до 18.00 здесь будет проходить Крещенская ярмарка. В программе — приготовление шашлыков, горячих напитков, глинтвейна, плова, бутербродов и кулеша.

В 12.00 начнется праздник любителей зимнего плавания "Посвящение в Моржи".

В 12.00-12.15 состоится концертная программа с участием шоу-студии "Черная шляпа", а также поздравление днепрян с праздником Крещения.

С 12.15 до 12.40 будет проходить разминка и спортивные соревнования.

С 12.40 до 12.50 — освящение воды.

На 13.00 запланирована театрализованная встреча с Нептуном.

В 13.15-13.30 — Посвящение в Моржи, награждение дипломами.

В заключении, с 13.30 до 14.00 выступят музыкальные исполнители и творческие коллективы.

Историческая памятка "Старая Самара — Богородицкая крепость" в поселке Шевченко

На этой локации будут работать три зоны: каток, сцена и прорубь. В зоне проруби будут отдельные палатки для переодевания женщин и мужчин.

В 11.00 начнется праздник, зажгут праздничный костер, гости праздника произнесут торжественные речи.

С 11.20 до 12.00 на сцене состоится концертная программа. Выступать будут: ансамбль "Юность Днепра", народная студия вокала "Мечта", детский танцевальный коллектив "Червона рута", группа "Козацкие сокровища" и другие коллективы. Также пройдет интерактив, в ходе которого можно будет выиграть экскурсию по Днепру.

С 12.30 начнется ритуал освящения воды , поздравления гостей, благословение епископа Симеона и сам обряд Крещения .

, поздравления гостей, благословение епископа Симеона и сам . 12.30 — 14.15 — продолжение концертной программы и гуляния: концертные номера, хороводы, игры, катания на тележке, конкурс скульптур, угощение кулешом, урок физкультуры на катке и много другое.

В 14.30 состоится награждение победителей игр, после чего продолжится концертная программа и празднование.

Пляж парка культуры и отдыха Сагайдак

С 9.00 будет проходить Крещенская ярмарка. В программе — приготовление шашлыков, горячих напитков, глинтвейна, плова, бутербродов и кулеша.

С 10.00 до 13.00 на сцене прозвучат тематические композиции в исполнении городских творческих коллективов.

С 10.15 до 10.45 будет выступать руководитель Днепропетровской Епархии УПЦ епископ Симеон. Он проведет обряд освящения воды и гостей праздника .

. С 10.45 до 12.00 пройдут крещенские купания.

После этого с 12.35 участники праздника продолжат массовые гуляния на берегу, а праздник посетит Митрополит Иреней.

Официальные зоны купания на Крещение

парк Сагайдак в Индустриальном районе;

Богородицкая крепость в Самарском районе;

ж/м Победа-1 напротив арки "ПриватБанка" (Соборный район);

храм Рождества Пресвятой Богородицы в Новокодакском районе;

Монастырский остров;

Краснокаменское озеро в Новокодакском районе.

Другие мероприятия

С 11.00 до 12.30 состоится Крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Шевченковский район).

Напомним, в Харькове на Крещение освятят воду в девяти водоемах, а в Одессе купания начнутся еще ночью.