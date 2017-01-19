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Крещение в Днепре: забег, ярмарка и караоке http://www.segodnya.ua/img/article/7895/97_main.1484769322.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/97_tn.1484769322.jpg Днепр Горожан будут развлекать конкурсами и выдавать ди­пломы моржей

Крещение в Днепре: забег, ярмарка и караоке

Сегодня, 05:50

Горожан будут развлекать конкурсами и выдавать ди­пломы моржей

В прорубь. В этом году в городе открыли сразу шесть официальных мест для крещенских купаний. Фото: gorod.dp.ua
В прорубь. В этом году в городе открыли сразу шесть официальных мест для крещенских купаний. Фото: gorod.dp.ua

Сегодня украинцы традиционно отметят Крещение купанием в полынье, а в Днепре решили устроить масштабные гуляния и даже особый фестиваль.

В этом году праздничные мероприятия пройдут сразу на трех площадках: в парках им. Шевченко и "Сагайдак" (бывший парк им. Воронцова), а также в Самарском районе города, на развалинах старой Богородицкой крепости. На последней площадке состоится большой этнофестиваль "Крещение на Старой Самаре", гостям которого обещают насыщенную концертную программу, бесплатные угощения, а также особую зону для купания — полынью вырубили в форме креста.

Кстати, для удобства поклонников крещенских купаний здесь оборудовали специальные палатки для переодевания, от которых к лунке проложены дорожки из мягкой соломы. Для тех, кто не привык моржевать, подготовили активную программу: в рамках фестиваля планируют провести праздничный забег "Гонки на Крещение", катания на тележках и на коньках, караоке-турнир "Золотой голос Крещения" и тематический конкурс фигур из снега "Снежные казаки".

Насыщенную программу предлагают горожанам и в парке им. Шевченко. Здесь "крещенская" площадка расположилась в пляжной зоне Монастырского острова. Здесь уже установили ярмарочный городок и сцену, на которой выступят различные шоу-группы и проведут театрализованную встречу с Нептуном. Кроме того, тех гостей мероприятия, кто не побоится в честь праздника нырнуть в ледяной Днепр, ждет специальная церемония посвящения в моржи, с выдачей дипломов.

А вот сторонникам классической встречи Крещения, пожалуй, лучше всего отправиться в парк "Сагайдак". Мероприятия здесь посетят высшие церковные чины региона — епископ Симеон и митрополит Ириней, которые проведут церемонию освящения воды и лунок для купания, после чего желающие смогут приступить к водным процедурам. Кроме того, целый день здесь будут выступать народные коллективы и проведут праздничные обряды.

ГДЕ КУПАТЬСЯ. Кроме перечисленных мест для окунания, будут работать еще три официальные "водные" зоны: на ж/м Победа-1, возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Набережной Заводской, 96, и на Червонокаменском озере в Новокодацком районе.

"В этих местах обследовали дно, посыпали дорожки, установили пункты обогрева, обеспечили дежурство полиции, спасателей и медиков, — рассказывают в управлении гражданской защиты ОГА. — Проводить же обряд погружения в других местах горожанам не рекомендуется: из-за колебаний температуры лед слабый, и это может иметь трагические последствия".

БЕЗ АЛКОГОЛЯ. Впрочем, даже в официальных местах купания лезть в воду можно не всем, предупреждают медики. Так, воздержаться от крещенских окунаний врачи призывают тех, кто страдает сахарным диабетом, онкологией, имеет хронические заболевания печени и почек, радикулит либо артрит. Кроме того, даже здоровому ныряльщику стоит размяться перед погружением, сделав зарядку.

"А после купания — сразу растереться сухим полотенцем и выпить горячего чая, — говорит главврач областного врачебно-физкультурного диспансера Лидия Дукач. — Алкоголь запрещено пить и до, и после погружения, ведь в сочетании с ледяной водой он вызывает спазм сосудов".
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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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