Лютые морозы: в двух областях Украины отменили занятия в школах

На вынужденных каникулах – более 7 тысяч школьников Днепропетровской области, кроме того, до среды также будут отдыхать ученики 1-4 классов Харьковской области

В Новомосковске Днепропетровской области из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Вынужденные каникулы для старшеклассников пройдут один день, а для учеников младших классов – два дня.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все остальные учебные заведения области работают в обычном режиме, сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА.

"В 17 школах Новомосковска отменены уроки. Причина – сильные морозы. На вынужденных каникулах – более 7 тысяч школьников. Вести или нет малышей в детсад – остается на усмотрение родителей. В 12 детских садах Новомосковска работают дежурные группы", – собщили в департаменте образования.

Отмечается, что во всех других учебных заведениях Днепропетровской области занятия не отменяли. Решение об отмене уроков из-за погодных условий каждый город или район принимает самостоятельно.

Как сообщает ТСН, до среды также будут отдыхать ученики 1-4 классов Харьковской области – им отменили уроки со вчерашнего дня.

Напомним, что в последний день января в регионах ожидается до 18-22 градусов мороза. Синоптики говорят, что холода продержатся до четверга, а на выходных температура поднимется выше нуля.