Лютые морозы: в двух областях Украины отменили занятия в школах

Сегодня, 15:40

На вынужденных каникулах – более 7 тысяч школьников Днепропетровской области, кроме того, до среды также будут отдыхать ученики 1-4 классов Харьковской области

Фото: AFP
Фото: AFP

В Новомосковске Днепропетровской области из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Вынужденные каникулы для старшеклассников пройдут один день, а для учеников младших классов – два дня.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все остальные учебные заведения области работают в обычном режиме, сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА.

"В 17 школах Новомосковска отменены уроки. Причина – сильные морозы. На вынужденных каникулах – более 7 тысяч школьников. Вести или нет малышей в детсад – остается на усмотрение родителей. В 12 детских садах Новомосковска работают дежурные группы", – собщили в департаменте образования.

Отмечается, что во всех других учебных заведениях Днепропетровской области занятия не отменяли. Решение об отмене уроков из-за погодных условий каждый город или район принимает самостоятельно.

Как сообщает ТСН, до среды также будут отдыхать ученики 1-4 классов Харьковской области – им отменили уроки со вчерашнего дня.

Напомним, что в последний день января в регионах ожидается до 18-22 градусов мороза. Синоптики говорят, что холода продержатся до четверга, а на выходных температура поднимется выше нуля. 
погода, школа, каникулы, ученики, уроки, харьковская область, занятия, морозы, учебные заведения, отменили, днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "Лютые морозы: в двух областях Украины отменили занятия в школах". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Ровенской области оставили сельских школьников без транспорта

Сегодня, 14:35

Чиновники объясняют, автобус передали соседней общине, в которой школьников - вдвое больше

Запад

Школьнки устроили в школе пожар. Фото: tumentoday.ru

Во Львовской области пьяные дети подожгли школу

Сегодня, 02:16

Двое братьев хотели похитить классный журнал и облили дверь классной комнаты  воспламеняющимся веществом

Украина

Во Львовской области ученики подожгли школу, чтобы устроить каникулы

Вчера, 18:02

Будучи пьяными, они залезли в помещение через форточку, облили горючей жидкостью двери класса, в котором учится один из причастных, и подожгли

Украина

Водителей предупреждают об опасности на дорогах. Фото: AFP

Полиция обратилась к водителям из-за лютых морозов

Вчера, 17:58

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, позаботиться о запасе топлива, зарядить мобильные телефоны, взять в дорогу горячие напитки в термосе и комплект теплой одежды

Украина

В стране будет холодно. Фото: pixabay.com

В последнюю ночь января украинцам обещают мороз до -28

Вчера, 15:50

Днем в стране, по данным синоптиков, будет до 17 градусов мороза

Крым

В Крыму замерз водопад. Фото: соцсети

Самый высокий водопад Крыма превратился в гигантскую сосульку

Вчера, 12:09

Морозы сковали воды расположенной на ЮБК достопримечательности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования