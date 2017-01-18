Масштабный пожар в 16-этажке Днепра: сотни человек эвакуировали (фото,видео)

В Днепре в 16-этажном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, сегодня рано утром загорелась одна из квартир высотки по улице Юрия Кондратюка.

"По прибытию было установлено, что огнем охвачено двухкомнатная квартира и балкон на четырнадцатом этаже. На пожаре было спасено 11 человек из них 2 детей. А также эвакуированы около 200 человек, из них 53 выведены на свежий воздух по лестничной клетке спасателями и сотрудниками национальной полиции. Погибших и пострадавших при пожаре нет", – рассказали спасатели.

Видео: ГСЧС

Площадь пожара составила 60м2. Огнем уничтожено домашнее имущество квартиры.

Предполагаемая причина ЧП – короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее в Кривом Роге горела школа. Еще до приезда спасателей из здания эвакуировали 20 педагогов и 50 детей в возрасте 6-8 лет.