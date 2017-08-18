Масштабный пожар в Днепре: уже горят жилые дома

18 Августа 2017, 19:11

На месте работают сотрудники ГСЧС и пожарные, к тушению привлечена спецтехника и авиация


056.ua

056.ua

056.ua

056.ua

056.ua

056.ua

 


В Днепре, в районе посёлка "Мирный" крупный пожар. По предварительной информации горят склады макулатуры и пластика. Как сообщает 056.ua со ссылкой на спасателей, огонь перебросился на жилые дома.

Пожар очень сильный. Виден черный химический дым. Все подъезды к месту бедствия перекрыты патрульной полицией. Идет эвакуация работников близлежащих заводов и жилого сектора.

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На месте работают сотрудники ГСЧС и пожарные. Из-за задымления и сильного пламени внутрь попасть не представляется возможным. Периодически слышны взрывы. Работники предприятия сообщают, что это газовые балоны, используемые для работы на предприятии.

К тушению привлечена спецтехника и авиация.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на территории лесничества загорелась лесная подстилка и хвойный лес на площади около 50 га (25 га верхового).
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