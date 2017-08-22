Минобороны согласно оплатить лечение раненого на учениях видеооператора

Раненый на учениях видеооператор из Кривого Рога Вячеслав Волк борется за полноценную жизнь. Шальная пуля во время тренировки резервистов раздробила ему шейный позвонок.

Медики говорят: прежде всего нужно сделать операцию, которая позволит пострадавшему самостоятельно дышать. Помочь берутся израильские специалисты, но лечение и реабилитация обойдутся в 400 тысяч долларов, а семье удалось собрать лишь 20 тысяч.

Поэтому украинские медики съехались на консилиум и решили, что лечение продолжат во Львовском госпитале – там специализируются на травмах спины. Это лечение оплатит Минобороны, говорят военные медики. Родственники Вячеслава над предложением пока размышляют.