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"Музейное селфи" в Днепре: авторы самых оригинальных фото получат подарки http://www.segodnya.ua/img/article/7895/96_main.1484769143.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/96_tn.1484769143.jpg Днепр Акция стартовала сразу в двух днепровских музеях — Историческом и Музее украинской живописи

"Музейное селфи" в Днепре: авторы самых оригинальных фото получат подарки

Сегодня, 21:47

Акция стартовала сразу в двух днепровских музеях — Историческом и Музее украинской живописи

Акция. Фото: 24today.net
Акция. Фото: 24today.net

Музеи Днепра впервые присоединились к всемирной акции "Музейное селфи". Ее суть заключается в том, чтобы сфотографировать себя с любым понравившимся экспонатом во время посещения музея, а затем выложить снимок в соцсети с хэштегом #MuseumSelfie. Авторы самых оригинальных фото получают подарки от музеев.

Акция стартовала сразу в двух днепровских музеях — Историческом и Музее украинской живописи. Изначально акция должна была проходить только один день — 18 января. Однако, как рассказали в Национальном историческом музее, ажиотаж вокруг акции был настолько огромный, что ее решили продлить.

"Мы впервые проводим эту акцию и не ожидали, что будет так много желающих, — призналась старший научный сотрудник музея Алла Москалец. — Именно поэтому мы решили сделать акцию не однодневной, как во всем мире, а с 18 до 22 января, чтобы все желающие могли поучаствовать в конкурсе".

Кстати, лучшие селфи в учреждении обещают отметить бесплатными билетами на акцию "Ночь в музее", которая состоится в мае.
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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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