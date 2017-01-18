"Музейное селфи" в Днепре: авторы самых оригинальных фото получат подарки

Музеи Днепра впервые присоединились к всемирной акции "Музейное селфи". Ее суть заключается в том, чтобы сфотографировать себя с любым понравившимся экспонатом во время посещения музея, а затем выложить снимок в соцсети с хэштегом #MuseumSelfie. Авторы самых оригинальных фото получают подарки от музеев.

Акция стартовала сразу в двух днепровских музеях — Историческом и Музее украинской живописи. Изначально акция должна была проходить только один день — 18 января. Однако, как рассказали в Национальном историческом музее, ажиотаж вокруг акции был настолько огромный, что ее решили продлить.

"Мы впервые проводим эту акцию и не ожидали, что будет так много желающих, — призналась старший научный сотрудник музея Алла Москалец. — Именно поэтому мы решили сделать акцию не однодневной, как во всем мире, а с 18 до 22 января, чтобы все желающие могли поучаствовать в конкурсе".

Кстати, лучшие селфи в учреждении обещают отметить бесплатными билетами на акцию "Ночь в музее", которая состоится в мае.