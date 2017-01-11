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Непогода в Днепре: где можно согреться, и какие неприятности принесли горожанам холода http://www.segodnya.ua/img/article/7874/18_main.1484161185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/18_tn.1484161185.jpg Днепр Полсотни днепрян обратились к медикам с обморожениями и толкают авто

Непогода в Днепре: где можно согреться, и какие неприятности принесли горожанам холода

Сегодня, 21:02

Полсотни днепрян обратились к медикам с обморожениями и толкают авто

«Теплые» пункты. В круглосуточных пунктах обогрева можно согреться чаем и даже получить одежду. Фото: gorod.dp.ua
«Теплые» пункты. В круглосуточных пунктах обогрева можно согреться чаем и даже получить одежду. Фото: gorod.dp.ua

Сильные морозы в Днепре пошли на спад, но город продолжает заметать снегом. "Сегодня" выяснила, где можно согреться, и какие неприятности принесли горожанам холода.

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА. В четырех районах города развернули мобильные точки обогрева, которые представляют собой новые армейские палатки, оборудованные печами-булерьян, работающими на дровах, электрочайниками, а также столами и стульями для отдыха.

"Мы специально решили установить палатки в местах массовых гуляний и скопления людей, чтобы желающие смогли зайти и отогреться. Например, в парке Глобы в любую погоду гуляет много людей: здесь елка, аттракционы, рядом новогодний сквер, сюда традиционно приезжают люди со всего города, — рассказывает начальник управления по вопросам гражданской защиты мэрии Олег Зубрицкий. — Еще одна палатка стоит возле елки Новокодацкого района, где также всегда многолюдно. Еще два пункта уже оборудовали возле станции метро "Коммунаровская" и на улице Агнии Барто".

К слову, обратиться сюда замерзшие горожане могут круглосуточно, ведь палатки подключили к городским электросетям. "Гостям" здесь предлагают горячий чай, печенье и даже простенькую, но теплую одежду, которую, правда, потом просят возвращать. А если похолодает сильнее, обещают организовать и горячее питание. Простоят палатки до Крещения, если же морозы не спадут, их работу продлят.

ДОРОГИ. Несмотря на сильный снегопад, проехать по дорогам Днепра можно было без проблем. Этой зимой их чистили 135 единиц спецтехники. По данным заместителя мэра города Михаила Лысенко, за все время, что у нас бушует стихия, на территории Днепра остановились лишь четыре фуры, да и те по вине водителей, которые перегрузили авто и забыли сменить летнюю резину. Впрочем, некоторые водители все-таки сталкиваются с проблемами. "Главные улицы и дороги действительно неплохо расчищены, уже это радует, — поделился с нами днепровский автомобилист Сергей Богданов. — Но вот по "мелким" улицам лучше не ездить. Вчера на ж/м Парус так забуксовал, что пришлось прохожих о помощи просить".

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. По статистике, за праздники обморожения получили более полусотни горожан. Чтобы избежать возможных печальных последствий непогоды, медики советуют одеваться потеплее, выбирая свободную одежду и обувь, которая не давит. "На морозе нельзя курить, ведь это вызывает спазм капилляров конечностей. Не стоит пить алкоголь. Тогда сосуды расширяются и увеличивается теплоотдача, это способствует переохлаждению", — говорит терапевт Андрей Игнатенко.

ЖАЛОБЫ. Если из-за неубранной наледи на тротуарах, избежать травмы не удалось, можно рассчитывать на компенсацию от организации, на балансе которой находится участок, на котором произошел инцидент. "Ваш дом, например, находится на балансе жилсервиса, или ОСМД. Гражданский кодекс Украины четко определяет, что собственник обязан содержать свой объект в надлежащем состоянии, — рассказывает правозащитник Антон Деньгуб. — Конечно, вам понадобится помощь свидетелей, у которых нужно взять контактные данные, чтобы потом они подтвердили, что видели случившееся. Потом вызывайте скорую помощь или добирайтесь до ближайшего травмпункта. Там причиной травмы нужно указать "падение на скользкой поверхности тротуара (дороги)", указав дом и время. Кстати, по закону, свидетелями могут выступить и сами медики".
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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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