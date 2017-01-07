Новая работа: какие вакансии предлагают в Днепре

В начале нового года многие решают начать новую жизнь. И первый шаг к новой жизни — новая работа. "Сегодня" узнала, какие тенденции в сфере трудоустройства, по прогнозам экспертов, будут наблюдаться в 2017 году, и на какие вакансии ожидается наибольший спрос в Днепре.

Недостатка в различных предложениях на рынке труда сейчас нет. Так, только на сайтах вакансий по нашему городу насчитывается более трех тысяч актуальных вариантов работы. Горожанам активно предлагают должности менеджеров по рекламе, торговых представителей, логистов, водителей, операторов колл-центров, провизоров, продавцов-кассиров, системных администраторов, преподавателей и сварщиков. Зарплата по этим специальностям находится в пределах 5000 грн в месяц.

"Сегодня самые востребованные вакансии — это те, где зарплату платят в долларах, — это работа в местных филиалах зарубежных компаний. Там очень большой конкурс: на одно место претендуют до 20 человек, — рассказала нам замдиректора рекрутингового агентства Лидия Мазуренко. — Сейчас в цене интернет-маркетологи, а хорошие кадры в городе найти сложно. Большинство людей, обладающих серьезной квалификацией в этом направлении, уже переехали работать в Киев. Ставка здесь — от 7500 грн плюс хорошие бонусы. Специалисты, способные работать с интернет-ресурсами, будут в этом году очень востребованными. Эта сфера рынка развивается очень активно, и многие компании ищут людей, имеющих в этой сфере хотя бы минимальный опыт работы".



По словам специалиста, в данный момент на вакансиях от 5000 грн и выше на местном рынке труда наблюдается ужесточение требований работодателей к своим будущим сотрудникам.

"Крайне сложно найти работу без знания иностранного языка. Сейчас в хороших заведениях, где прилично платят, даже официантов "на всякий случай" хотят видеть со знанием английского, не говоря уже о более серьезных вакансиях, — говорит Мазуренко. — Все-таки кризис, и в большинстве фирм считают, что раз уж платят сотруднику хорошие деньги, то он должен соответствовать всем требованиям".

Впрочем, отмечает эксперт, это не касается тех, кто умеет что-то делать руками. Так, в городе активно ищут сварщиков, сантехников, строителей, водителей, кондитеров, мастеров маникюра, поваров, автослесарей. Спрос на таких сотрудников в последнее время высок, и в наступившем году, по прогнозам, останется на прежнем уровне, ведь хороших "спецов" в данных сферах не хватает. Поэтому зарплаты у них доходят до 10 тыс. грн в месяц.



Но если на эти вакансии хватит и профильного образования, то даже секретаря в офис ищут уже с обязательно "вышкой" и знанием иностранных языков. Многие фирмы даже предлагают обучение, чтобы "заточить" кандидата конкретно под себя. В то же время в рекрутинговом агентстве советуют остерегаться тех компаний, где предлагают соискателю за это обучение заплатить.

"Нередки случаи, когда компания якобы берет сотрудника на работу, предлагая пройти у них курс обучения за 500—1000 грн. Скорее всего, вы прослушаете сомнительные лекции, а в трудоустройстве вам откажут, — предупреждает Лидия Мазуренко. — Уважающая себя компания всегда сама платит за обучение сотрудников, конторы победнее вычитают эти деньги из его зарплаты, но ни в коем случае не просят заплатить самих работников".