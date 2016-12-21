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Новогодние праздники в Днепре: "ТНМК", забег Дедов Морозов и масштабное файер-шоу http://www.segodnya.ua/img/article/7818/7_main.1482354476.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/7_tn.1482354476.jpg Днепропетровск Днепрян ждут концерты, этнофестиваль и парад мимов

Новогодние праздники в Днепре: "ТНМК", забег Дедов Морозов и масштабное файер-шоу

Вчера, 23:07

Днепрян ждут концерты, этнофестиваль и парад мимов

Главная елка. Основные гуляния в этом году будут проходить в центре города, на площади Героев Майдана. Фото: dnepr.info
Главная елка. Основные гуляния в этом году будут проходить в центре города, на площади Героев Майдана. Фото: dnepr.info

Новогодние торжества все ближе, и горожане активно планируют праздничный досуг. "Сегодня" выяснила, какие массовые развлечения, приуроченные ко встрече Нового года и Рождества, ждут днепрян в этом году.

"На зимние праздники в городе запланировано около 160 различных торжественных мероприятий, — рассказывает заммэра Днепра Александр Шикуленко. — Практически везде в городе будут новогодние торговые городки и множество развлечений". Основные гуляния традиционно пройдут на центральной городской площади Героев Майдана и в парках имени Шевченко и Глобы.

ПАРКИ. Раньше других праздничная площадка заработает в парке им. Шевченко. Торжественное открытие елки здесь состоится уже в пятницу, 23 декабря. Организаторы обещают устроить масштабное файер-шоу и большой концерт от ведущих местных коллективов. Для детей же здесь будет работать новый аттракцион — особые тематические площадки, получившие названия "Юный художник", "Поэтический уголок" и "Казацкая сила". За участие в забавах и конкурсах будут выдавать специальные фишки, которые можно будет обменять на подарки от святого Николая.

Насыщенную новогоднюю программу обещают и в парке им. Лазаря Глобы, где традиционно устанавливают самую большую в городе елку из хвои. Церемония открытия новогодней красавицы здесь состоится 25 декабря и, по словам организаторов, это будет большое театрализованное представление. Впрочем, различные спектакли и концерты под открытым небом тут обещают проводить до 15 января. А в разгар гуляний — с 31 декабря по 4 января — здесь ежедневно будут проводить новогодние дискотеки для детей и взрослых.

В ЦЕНТРЕ. Самые масштабные мероприятия пройдут в центре города. Уже в субботу, 24 декабря, на площади Героев Майдана состоится официальная церемония открытия главной городской елки. По замыслу организаторов, мероприятие станет праздником для всей семьи, ведь здесь выступят аниматоры, устроят конкурсы и раздадут угощения. Заработает у главной елки и ярмарка "Новогодний городок", где будут торговать изделиями ручной работы и другими сувенирами.

А в воскресенье, 25 декабря, на главной площади Днепра впервые будут отмечать католическое Рождество — гостям праздника, который начнется в 18:00, обещают запоминающееся театральное шоу, а также множество тематических мастер-классов по изготовлению рождественского декора и росписи имбирных пряников.

Не стихнут торжественные мероприятия на Героев Майдана и в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря здесь начнется большой праздничный концерт, который будет продолжаться до утра. В первый же день нового года горожан, после тяжелой ночи, обещают бесплатно накормить горячим бульоном. А 2 января решили объявить Днем спорта. Так, с площади стартует особый марафон Дедов Морозов, а также пройдут показательные выступления по футбольному фристайлу. Кроме того, желающие смогут принять участие в специальных праздничных эстафетах.

Масштабно планируют отметить и православное Рождество. Так, 7 и 8 января состоится крупный этнофестиваль "Рождество в стране грез", главная сцена которого также будет расположена на центральной площади. Хедлайнерами события станут популярные отечественные коллективы "ТНМК" и "Воплі Відоплясова", кроме того, свои композиции исполнят участники коллективов "Жадан и собаки", "Вертеп" и Atmasfera. Помимо музыкальной составляющей, гостей феста ожидают мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских фонариков и кукол-мотанок, а также рождественский вертеп и даже традиционный обряд вождения козы.

Ну а финальным аккордом зимних праздников в Днепре станут торжества по случаю старого Нового года, которые начнутся в центре города 13 января. В этот день на площади Героев Майдана состоится зрелищный парад мимов и ходулистов в сопровождении оркестра.

Кстати, городские чиновники уже пообещали, что на Новый год и Рождество общественный транспорт будет работать круглосуточно, дабы создать для горожан возможность беспрепятственно перемещаться между различным праздничными площадками.
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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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