Огромный грузовик пробил кирпичный дом и заехал в комнату (видео)
Водитель фуры с гречкой на скользкой дороге не справился с управлением и слетел с трассы
Грузовик влетел в стену частного дома в Днепропетровской области.
Водитель фуры с гречкой на скользкой дороге не справился с управлением. Слетел с трассы. Машина пробила кирпичный дом, заехала в комнату. Извлечь авто до сих пор не могут, потому что на фуре, собственно, и держится жилье.
Люди не пострадали. Владельцы дома водителя не винят.
"Я даже не знаю, стоит ли его обвинять, я разговаривала с ним, он ехал со скоростью, она была фактически на нуле. Но что такое 15 тонн машина и 25 тонн груза. Он просто не мог тормозить", – говорит владелица разрушенного дома Татьяна Карпенко.
Напомним, сегодня утром в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое молодых людей, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
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