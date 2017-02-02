Огромный грузовик пробил кирпичный дом и заехал в комнату (видео)

Водитель фуры с гречкой на скользкой дороге не справился с управлением и слетел с трассы

Грузовик влетел в стену частного дома в Днепропетровской области.

Водитель фуры с гречкой на скользкой дороге не справился с управлением. Слетел с трассы. Машина пробила кирпичный дом, заехала в комнату. Извлечь авто до сих пор не могут, потому что на фуре, собственно, и держится жилье.

Люди не пострадали. Владельцы дома водителя не винят.

"Я даже не знаю, стоит ли его обвинять, я разговаривала с ним, он ехал со скоростью, она была фактически на нуле. Но что такое 15 тонн машина и 25 тонн груза. Он просто не мог тормозить", – говорит владелица разрушенного дома Татьяна Карпенко.

Напомним, сегодня утром в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое молодых людей, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.