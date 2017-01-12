Опасный лед: в Днепре ввели штрафы за сосульки и снег

Днепровские чиновники объявили войну нерадивым предпринимателям и ОСМД, которые не спешат убирать сосульки с крыш и чистить снег у зданий. По словам вице-мэра Михаила Лысенко, уже составили 140 админпротоколов за нарушения правил благоустройства.

"Владельцам магазинов и прочих объектов хозяйствования почему-то кажется, что их офис заканчивается дверью, а то, что рядом, никого не интересует. Когда они получат штрафы по 3000 гривен, то задумаются: может, им проще доплатить сотруднику, чтобы он вышел и убрал снег. То же самое касается сосулек, — отметил чиновник. — Сосульки с домов должен убирать балансодержатель: ОСМД, ЖСК или же управляющая компания, с которой заключен договор". При этом в мэрии обещают проводить в городе ежедневные инспекции.

Напомним, в среду сорвавшаяся с крыши здания сосулька серьезно травмировала мужчину. По информации правоохранителей, 44-летний днепрянин получил сильное рассечение головы, его госпитализировали для оказания медицинской помощи. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.