Пасха в Днепре: фестиваль, рок-концерт и огонь из Иерусалима

Горожан будут бесплатно кормить и развлекать в парках, а транспорт будет ходить всю ночь

Днепряне вовсю готовятся отмечать один из главных православных праздников — Пасху. "Сегодня" выяснила, какие мероприятия пройдут в городе, как в праздничные дни будет работать транспорт и стоит ли планировать пикник.

КУДА ПОЙТИ. В течение праздничного уикенда — с 10:00 субботы до 22:00 понедельника — на смотровой площадке парка им. Шевченко пройдет фестиваль "Пасхальные колокола". Организаторы обещают устроить гастрономический праздник в формате уличной еды, где горожане смогут полакомиться разнообразными блюдами от рестораций со всей страны. Готовят здесь и масштабную развлекательную программу.

"Планируются выступления творческих коллективов Днепра и области, музыкальные подарки от лучших вокалистов города, мастер-классы, конкурсы и викторины, выступления рок-групп, поэтический вечер, — рассказывают организаторы феста. — Также здесь будут работать детская зона, площадка для отдыха взрослых и фуд-корт". А в день закрытия, начиная с 14:00, обещают порадовать собравшихся грандиозным шоу мыльных пузырей.

Более традиционные мероприятия пройдут в другом центральном парке города — им. Глобы. С самого утра в воскресенье здесь будет выступать объединенный хор всех городских церквей, молодежные коллективы, мастера игры на различных музыкальных инструментах. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в массовом рисовании картин на пасхальную тематику, в викторине, а также лицезреть необычное шоу с голубями. Детей ждут мастер-классы: лепка из глины, рисование с помощью кофе, петриковская роспись и оригами.

Верующих же горожан ждут в ночь с субботы на воскресенье в Свято-Троицком соборе, куда доставят лампадку с благодатным огнем из Иерусалима. С 23:30 — до 03:00 в соборе пройдет праздничное богослужение, священнослужители будут освящать пасхальные корзины.

АКЦИЯ. В честь праздника в городе проходит особая акция "Пасха для украинского защитника". В ОГА собирают пасхальные подарки для бойцов, которые находятся в клиниках города и на передовой. Порадовать военных можно едой и добрыми письмами. "Пасха — семейный праздник, в этот день особенно хочется домашнего уюта. Его лишены бойцы, которые проведут праздник в окопах и на больничных койках. Но мы можем подарить ребятам заботу и тепло, создать домашнюю атмосферу в больничных палатах помогут подарки", — считает координатор Центра помощи участникам АТО при ОГА Наталья Шулика. Подарки для бойцов принимают в Центре на проспекте Поля, 1 (комната №105).

ТРАНСПОРТ. По случаю праздника в пасхальную ночь в городе будет ходить общественный транспорт, а в поминальные дни к погостам пустят специальные маршруты. "Для обеспечения пассажирских перевозок в пасхальную ночь, с 22:00 15 апреля и до 6:00 16 апреля, в дежурном режиме будут работать 19 автобусных маршрутов, которые связывают жилые массивы с центром города. Кроме того, будут ходить троллейбусы №1, 3, 5, 20 и трамваи №1, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, — рассказал замначальника горуправления транспорта Александр Лещенко. — А спецмаршруты в поминальные дни будут курсировать с 22 по 24 апреля, обозначать их будут буквой "К".

ПОГОДА. А вот небесная канцелярия, по прогнозам синоптиков, днепрян на праздники не особо порадует. Так, по данным Гидрометцентра, потепления на Пасху в этом году в регионе ждать не стоит: температура будет держаться в пределах от 0 °C ночью и до +18 °C днем, а на сам праздник, во второй половине дня, ожидается небольшой дождь.

КОРЗИНА: СВОЙ КУЛИЧ И ЯЙЦА С РЫНКА

Стоимость главного атрибута пасхального стола — кулича — в этом году на днепровских рынках и в магазинах варьируется от 60 до 170 грн за килограмм готового изделия. Впрочем, если готовить символ праздника самостоятельно, то можно существенно сэкономить: ингредиенты, необходимые для приготовления, — мука, масло, дрожжи, яйца, сахар, молоко, изюм — обойдутся примерно в 50—70 грн в расчете на килограмм готового продукта. Еще один важный элемент пасхальной корзины — яйца на рынках города продают по 16 грн за десяток, а вот в супермаркетах уже расфасованная продукция обойдется существенно дороже — около 25 грн.

Накрыть праздничный стол, по нашим подсчетам, днепровская семья из трех человек сможет примерно за 400—500 грн, учитывая такие "пасхальные изыски", как буженина, колбаса, красное вино, овощи и фрукты. "В этом году планируем потратить около 700 гривен, но ждем в гости друзей, — рассказала "Сегодня" днепрянка Елена Архипова. — В прошлом году потратили около 500 гривен, но мясо, молоко и яйца за это время существенно прибавили в цене".