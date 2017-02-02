Под Днепром мать с 6 детьми осталась без крыши и кормильца

Многодетная мать Анастасия Куркутова и ее шестеро детей оказались в катастрофических бытовых условиях. Их дом в селе Нововасильевка Магдалиновского района находится в аварийном состоянии, из-за чего вся семья вынуждена была съехать на съемное жилье, а когда отец семейства на полгода слег в больницу, ситуация и вовсе стала критической. Женщина уже несколько раз обращалась за помощью к местным чиновникам, но поддержки, по ее словам, так и не нашла. "Сегодня" выясняла подробности истории.

"Дом, где сейчас живем, снимаем за 300 грн в месяц. Условия плохие, но чего еще ждать за эти деньги, — рассказывает нам Анастасия. — Тут течет крыша, плохие полы, а вода в колодце во дворе непригодна для питья, так что хожу за ней к соседям. Чтобы согреться, топим печку дровами и углем".

Общая площадь дома, где живет мать с шестью малышами в возрасте от 11 месяцев до 8 лет, едва превышает 30 квадратных метров. Состоит он из одной большой комнаты, где в холодное время года дети проводят большую часть времени практически друг у друга на голове, и маленького помещения с печкой.

"Я сама из Днепра. Мама и бабушка умерли. Раньше мы жили с моей бабушкой, но ей не нравилось, когда рядом столько детей, и нам пришлось скитаться по квартирам. Сейчас бабушка умерла, у нее остался дом, правда, там нет ни газа, ни света, — говорит многодетная мать. — Но самое главное, у нас нет на него никаких документов, бабушка со всеми эти бумажками "не дружила". К тому же на дом претендует и еще одна родственница, а денег на то, чтобы идти по судам, у нас нет".

Пять лет назад, после переезда от бабушки, семье удалось купить небольшой дом, но он уже тогда находился в плохом состоянии, а сейчас и вовсе стал непригодным для жилья, ведь денег на капитальный ремонт семья так и не насобирала. Ситуация усугубилась тем, что отец семейства заболел туберкулезом и зарабатывать деньги не может, проходя лечение. Настя признается: вынуждена покупать лекарства и продукты за деньги, которые выплачивают в качестве пособия на рождение малышей.

Дом за 300 грн. Жилье семья снимает за бесценок, но условия плохие. Фото: А. Жукова

"На всех я получаю 9400 гривен в месяц, но ведь детям нужна нормальная еда — мясо, молоко, рыба, они просят фрукты, в конце концов банально нужна одежда, — перечисляет свои расходы Куркутова. — К тому же из этих денег я оплачиваю аренду и отапливаю дом, ведь муж сейчас не зарабатывает". Женщина уверяет: было бы в селе место, устроилась бы работать, но, по ее словам, из вариантов — только овощебаза, где постоянно по несколько месяцев задерживают зарплату. А ездить на работу в другое место возможности нет, ведь оставить детей не на кого.

"У нас, конечно, есть соседи, многие на словах готовы помогать, но на деле мало к кому можно обратиться, — жалуется Анастасия. — Иногда прошу соседку посидеть с детьми, но она редко может. Так, старший сын каждый день ездит на автобусе в школу, которая находится в семи километрах от дома. А ближайшая к нам больница расположена вообще в 27-ми километрах, у врачей никогда нет бензина, поэтому, если что, приходится как-то добираться своим ходом". Куркутова уже неоднократно обращалась за помощью к местным чиновникам, но взаимопонимания они не нашли.

В сельсовете, в свою очередь, заявляют, что поддерживать многодетную семью возможности у них нет. "Когда люди заводят столько детей, они же должны на что-то рассчитывать. Когда у нас появляется такая возможность, мы не против чем-то помочь. Например, под Новый год мы выделили им 1000 гривен, но помогать на постоянной основе мы просто не можем. Бюджет сельского совета на это не рассчитан, — рассказала нам секретарь сельсовета, представившаяся Светланой Ивановной. — Представьте, если к нам придут за помощью все 60 жителей села? А ведь все в одинаковых условиях. Семья получает все выплаты на детей, думаю, у нас в селе на них выжить можно. А дать им новый дом нам просто неоткуда. Но в целом у меня об этой семье впечатление положительное: мать непьющая, дети ухожены, дома чисто. Но решать свои жилищные проблемы они должны сами".

ЮРИСТ: "СТОИТ ИСКАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ"

Чтобы разобраться в ситуации, "Сегодня" обратилась к юристу и узнала, какие льготы и помощь положены таким людям и можно ли в подобном положении рассчитывать на дополнительную помощь. "Действительно, если женщина получает все положенные ей по закону выплаты, то дополнительно помогать сельсовет ей не обязан. В некоторых громадах такая помощь может быть заложена в их бюджет, но на самом деле это редкость, — рассказывает специалист по семейному праву Антон Кушнирук. — Что касается жилья, то его от государства могут получить те женщины, которым присуждено звание "мать-героиня". Это почетное звание присваивается непосредственно указом президента Украины и только тем женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей до восьмилетнего возраста. Но в данном случае восьми лет все дети женщины не достигли, так что претендовать на этот титул она пока не может. А значит, формально государство не обязано заниматься ее жилищными вопросами. Все выплаты, которые ей положены на детей, она получает и так. Понятно, что сейчас это копейки, но с точки зрения законодательства все соблюдено".

Впрочем, специалисты отмечают, что существует немало различных фондов и общественных организаций, которые помогают семьям в подобной ситуации. Обычно это помощь продуктами, одеждой, путевками в оздоровительные и лечебные учреждения. "Самое главное в такой ситуации — стучать как можно в большее количество дверей, где-нибудь да откроют, — советует юрист Виктория Саенко. — На чиновников в такой ситуации действительно надежды мало, ведь если все обязательства по закону они выполняют, требовать большего не приходится. А вот благотворительные фонды могут оказать помощь и даже взять семью под опеку".

Слова юриста подтверждает и волонтер Инна Красина, которая сама нередко участвовала в оказании помощи людям, оказавшимся в тяжелых жилищных и материальных условиях. "Существует адресная помощь для таких семей, мы выезжаем, смотрим их условия, а затем ищем тех, кто готов помогать, — рассказывает Красина. — Самое главное в такой ситуации, чтобы мать была непьющей, хорошо смотрела за детьми, неблагополучным семьям никто помогать не будет, ведь шанс на то, что они воспользуются средствами по назначению, невелик. Иногда люди даже пускают проблемные, но положительные семьи пожить на своей жилплощади, если в этом есть необходимость, или помогают оплачивать съемное жилье".