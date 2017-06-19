Подробности жестокого убийства женщины-таксиста в Днепре

Сегодня, 16:30

Подозреваемый набросился на потерпевшую с ножом из-за того, что не смог согласовать с ней сумму оплаты за проезд 


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Днепре признался следователям в жестоком преступлении  и рассказал правоохранителям детали происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В разговоре со следователями он признался, что не смог согласовать с водителем такси сумму оплаты за проезд. Мужчина разозлился и нанес женщине два удара ножом в грудь. Затем вытащил умершую женщину из машины и сам сел за руль", – информирует пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей,  подозреваемому 30 лет, он житель с. Широкое Криворожского района. Погибшей женщине было 63 года, она занималась частными перевозками.

Уголовное производство следователи открыли по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, убийство произошло в ночь на 18 июня. Патрульные в районе Нового моста остановили автомобиль FORD с шашечками такси. На дверях машины были следы, похожие на кровь, а водитель имел явные признаки опьянения. К тому же, у мужчины не было документов на транспортное средство.

Копы решили проверить информацию и направили экипаж на улицу Саксаганского, где нашли тело мертвой женщины с колотой раной в области груди.  Мужчину задержали.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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