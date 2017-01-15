Покорители снежных склонов: где в Днепре покататься с горки

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как горожане могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Сегодня в выпуске любимое развлечение детей и взрослых в холодное время года — зимние покатушки на снегу.

Самым популярным и доступным инвентарем для снежных спусков, конечно же, являются санки, катание на которых не требует навыков. Немного посложнее дела обстоят с лыжами и сноубордом, однако, изучив технику, освоить их получится очень быстро. К тому же времяпровождение на свежем воздухе в окружении пушистого снега — одно удовольствие, ко всему прочему, при правильном подходе — крайне полезное для здоровья. "Сегодня" выяснила, где в Днепре можно заняться зимними видами спорта.

Для катания на санках существуют десятки подходящих мест даже в черте города. Чтобы покататься на лыжах или сноуборде, днепрянам совсем не обязательно ехать на горнолыжный курорт. Так, для поклонников снежных спусков работает зимний парк "Лавина". Кстати, с декабря прошлого года там открылась школа, где опытным спортсменам помогут усовершенствовать свои навыки, а новичкам покажут необходимые азы. Тренеры проводят как индивидуальные, так и групповые занятия.

Кататься самостоятельно можно ежедневно, и что интересно — даже ночью, поскольку в сезон склоны открыты и освещаются круглосуточно. Один подъем на склон обойдется посетителю в 8 грн, чем больше спусков приобретается, тем меньше выйдет общая сумма. Лыжи, палки, доски и шлемы здесь можно взять напрокат. Аренда лыж и бордов обойдется от 40 до 80 грн за три часа катания, в зависимости от модели и стоимости самого инвентаря.

На санках же можно покататься абсолютно бесплатно, найдя подходящую горку в разных районах города. Большой популярностью пользуются парки им. Глобы и им. Шевченко. А любители тихих мест и чистого снега могут отправиться в Тоннельную или Рыбальскую балки. Местные любители спусков на санках отмечают, что именно там можно найти наиболее разнообразные склоны, на которых свою порцию веселья смогут получить как дети и новички, так и опытные "саночники". И конечно же, множество "любительских" горок расположены во дворах многоэтажек. Главное перед спуском внимательно осмотреть горку, предварительно убедившись, что на пути нет препятствий в виде корней и пней деревьев, камней или засыпанных снегом бордюров.

ЭКСПЕРТ: "ПОХУДЕТЬ И УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ"

Увлечение зимними видами спорта очень полезны как для тела человека, так и для его психологического состояния, считают специалисты. "Любая активность на снегу улучшает общее состояние здоровья. Свежий морозный воздух насыщает кровь кислородом и стимулирует обменные процессы в организме, что делает нас более бодрыми. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и повышается иммунитет, — рассказывает лыжник и сноубордист с 15-летним стажем Олег Дмитренко. — Кроме того, спуски со склонов всегда поднимают настроение, помогают человеку почувствовать себя частью природы и отвлечься от насущных проблем. А как известно, спокойствие и позитивный настрой — залог хорошего самочувствия и продуктивности". Безусловно, такие катания укрепляют и наши мышцы. "При спуске на лыжах и сноуборде задействованы все группы мышц. Больше всего работают икры, бедра, ягодицы и пресс. Тем не менее мышцы спины и рук тоже помогают двигаться и держать равновесие, — утверждает эксперт. — Всем, кто хочет сбросить лишний вес, лыжи и борд подойдут идеально, ведь при активном катании можно сжигать до 400 калорий за час".

Много пользы способны принести и самые обычные санки. "Многие думают, что сани — это детская забава, однако у этой активности есть масса преимуществ: в частности, развивается координация движений, потому что нам нужно чувствовать свои сани и умело ими управлять. Кроме того, поговорка "любишь кататься, люби и саночки возить" здесь приходится как нельзя кстати, потому что, совершая множество подъемов на гору, мы накачиваем мышцы ног и вдобавок даем организму умеренную кардионагрузку", — уверяет Дмитренко.

Большую роль в зимнем спорте играет экипировка. Олег же советует перед покупкой прокатиться на арендованных лыжах и бордах. Другое дело сани, их можно взять и сразу. Существует четыре вида санок: деревянные, пластиковые, алюминиевые и надувные. Деревянные — очень экологичны, пластиковые — самые бюджетные, металлические — прочные и легкие, а надувные — можно использовать и летом, например в бассейне. Все зависит от личных предпочтений".

ГДЕ В ДНЕПРЕ СЪЕХАТЬ С ГОРКИ

Парк развлечений "Лавина", ул. Космическая, 20

В парке оборудован склон, имитирующий горный спуск, который открыт круглосуточно. Комплекс работает весь сезон, пока температура воздуха не превысит +5 °C.

Парк им. Глобы

Здесь множество пригодных для спуска склонов, многие горки совсем не высокие, что позволяет кататься даже малышам.

Парк им. Шевченко

Широкий и, главное, безопасный спуск длиной в 200 метров проходит мимо летнего театра по направлению к набережной. Катиться здесь можно от входа в парк и аж до самой смотровой площадки.

Стадион в парке ДНУ

Желающим получить дозу адреналина идеально подойдут горки в парке Национального университета. Спуски здесь практически вертикальные и, летя с них, можно развить немалую скорость. Горок здесь достаточно много, поэтому в очереди стоять точно не придется.

Тоннельная балка

Здесь можно найти десятки склонов на любой вкус, а красивая природа делает место очень популярным среди горожан.

Рыбальская балка

Кататься можно в той части балки, где расположен находящийся в упадке бывший парк Ленинского комсомола. Здесь можно отыскать множество маленьких горок, а также 100-метровый склон в Пихтовом переулке.