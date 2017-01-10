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Полиция Днепра рассказала подробности взрыв, в результате которого обгорел ребенок (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/47_main.1484058718.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/47_tn.1484058718.jpg Днепр Мальчик получил 25% ожогов тела, по прогнозам врачей в настоящее время состояние здоровья ребенка стабильное

Полиция Днепра рассказала подробности взрыв, в результате которого обгорел ребенок (фото,видео)

Сегодня, 16:31

Мальчик получил 25% ожогов тела, по прогнозам врачей в настоящее время состояние здоровья ребенка стабильное


Мальчик пойдет на поправку, уверяют медики. Видео: полиция

Состояние здоровья ребенка, который пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Днепре, стабильное. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст.128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сотрудники полиции установили, что в момент взрыва на кухне находился сын хозяина, которому еще не исполнилось и двух лет. В результате взрыва ребенок получил 25% ожогов тела. Мальчик был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу, где ему оказана неотложная помощь. По прогнозам врачей в настоящее время состояние здоровья стабильное, мальчик пойдет на поправку, но нужно время. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст.128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)", – сообщила Анна Старчевская.

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Место взрыва. Фото: полиция 

Отец ребенка, который непосредственно занимался незаконным промыслом, также получил 20% ожогов и находится сейчас в одной из городских больниц. Предварительно, никто из членов семьи не попадал в поле зрения правоохранителей.

"По месту события проживает молодая семья, оба родителя 1992 года рождения, бабушка мальчика и сам ребенок 2015 рождения. Жалоб от соседей на них не было, в поле зрения полицейских ранее никто из членов семьи не попадал", – добавила начальник отдела коммуникации днепропетровской полиции.

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Место взрыва. Фото: полиция 

Напомним, 9 января в областную детскую клиническую больницу в Днепре был доставлен ребенок с многочисленными ожогами тела, которые он получил от взрыва самогонного аппарата. Взрыв произошел на кухне жилого частного дома по ул. Бурденко г. Днепр.

Как выяснили полицейские, в тот день отец мальчика занимался самогоноварением. Он поставил на газовую плиту бидон с брагой, подключил к нему самогонный аппарат и начал самогоноварения. Во время закипания смеси на бидоне вырвало крышку, в результате чего произошел хлопок с последующим горением паров. В результате взрыва повреждено окно дома и дверь кухни. На момент взрыва на кухне находился его сын. Мальчику всего 1 год и 10 месяцев.

Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ножек 2 степени, всего повреждено 25% тела ребенка. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик был направлен в реанимационное ожоговое отделение детской больницы. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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