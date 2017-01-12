Пьяный мужчина чуть не зарезал младенца в Кривом Роге

Когда полицейские вошли в квартиру, то увидели возле одномесячной девочки мужчину с ножовкой в руках

Мужчина выгнал из дома молодую жену и угрожал зарезать младенца. Инцидент произошел в Кривом Роге. 27-летний житель в нетрезвом состоянии сначала избил 19-летнюю супругу, выгнал ее из квартиры и заперся внутри с одномесячным ребенком, сообщает ТСН.

Женщина вызвала полицию.

На видео с камеры патрульного видно, как испуганная заявительница стоит в отчаянии под дверью, а оттуда раздаются угрозы мужа. Полицейские зашли внутрь и увидели, как пьяный мужчина с ножовкой в руках сидит возле младенца.

Девочку сразу передали матери, а мужчину задержали. Он лишь пояснил, что виновата жена, мол, испортила ему настроение.

Напомним, ранее в Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей. 29-летняя девушка проведет за решеткой два с половиной года; 44-летнего отца детей осудили за убийство по неосторожности.