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Пьяный мужчина чуть не зарезал младенца в Кривом Роге http://www.segodnya.ua/img/article/7875/82_main.1484218529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/82_tn.1484218529.jpg Днепр Когда полицейские вошли в квартиру, то увидели возле одномесячной девочки мужчину с ножовкой в руках 

Пьяный мужчина чуть не зарезал младенца в Кривом Роге

Сегодня, 19:16

Когда полицейские вошли в квартиру, то увидели возле одномесячной девочки мужчину с ножовкой в руках 

Девочку сразу передали матери, а мужчину задержали. Фото: полиция
Девочку сразу передали матери, а мужчину задержали. Фото: полиция

Мужчина выгнал из дома молодую жену и угрожал зарезать младенца. Инцидент произошел в Кривом Роге. 27-летний житель в нетрезвом состоянии сначала избил 19-летнюю супругу, выгнал ее из квартиры и заперся внутри с одномесячным ребенком, сообщает ТСН.

Женщина вызвала полицию.

На видео с камеры патрульного видно, как испуганная заявительница стоит в отчаянии под дверью, а оттуда раздаются угрозы мужа. Полицейские зашли внутрь и увидели, как пьяный мужчина с ножовкой в руках сидит возле младенца.

Девочку сразу передали матери, а мужчину задержали. Он лишь пояснил, что виновата жена, мол, испортила ему настроение.

Напомним, ранее в Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей. 29-летняя девушка проведет за решеткой два с половиной года; 44-летнего отца детей осудили за убийство по неосторожности. 
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