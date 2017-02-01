Школьный автобус ушел под воду в Днепропетровской области (фото)

Сегодня, 12:13

Автобус пытались вытащить с помощью трактора, однако он также утонул в водоеме 


Школьный автобус и трактор утонули в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Школьный автобус и трактор утонули в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Школьный автобус и трактор утонули в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Школьный автобус и трактор утонули в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области школьный автобус утонул в местном водоеме.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел несколько дней назад в вблизи села Рубановское Васильковского района.

Водитель, не справившись с управлением, съехал на лед водоема, автобус начал тонуть. На момент происшествия в транспортном средстве также находилась учительница.

Первыми на помощь пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства, которому принадлежит водоем. Автобус пытались вытащить с помощью трактора, однако он также ушел под воду.

На следующий день, утром 31 января, на место происшествия из города Днепр прибыл автомобиль спасателей для буксировки застрявшей техники. В результате бойцам ГСЧС удалось вытащить и автобус, и трактор.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в конце прошлого года в Чернигове спасатели нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины. Водитель авто Seat, известный в городе стоматолог, возле местной бани въехал в реку Десна и утонул. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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