Школьный автобус ушел под воду в Днепропетровской области (фото)

Автобус пытались вытащить с помощью трактора, однако он также утонул в водоеме

В Днепропетровской области школьный автобус утонул в местном водоеме.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел несколько дней назад в вблизи села Рубановское Васильковского района.

Водитель, не справившись с управлением, съехал на лед водоема, автобус начал тонуть. На момент происшествия в транспортном средстве также находилась учительница.

Первыми на помощь пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства, которому принадлежит водоем. Автобус пытались вытащить с помощью трактора, однако он также ушел под воду.

На следующий день, утром 31 января, на место происшествия из города Днепр прибыл автомобиль спасателей для буксировки застрявшей техники. В результате бойцам ГСЧС удалось вытащить и автобус, и трактор.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в конце прошлого года в Чернигове спасатели нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины. Водитель авто Seat, известный в городе стоматолог, возле местной бани въехал в реку Десна и утонул.