Шокирующее ДТП: авто разорвало на части (фото)

Водитель выехал на встречную полосу движения и от удара с другим автомобилем погиб мгновенно

На минувших выходных в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции, 25 декабря, около 13:30 столкнулись два авто, в результате чего погиб человек.

"Водитель автомобиля Opel Kadett, двигаясь со стороны города Запорожья в направлении Днепра, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 250, который двигался во встречном направлении", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Kadett погиб на месте происшествия, водитель другого автомобиля получил травмы.

Напомним, в Чернигове нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины.