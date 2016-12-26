Шокирующее ДТП: авто разорвало на части (фото)
Водитель выехал на встречную полосу движения и от удара с другим автомобилем погиб мгновенно
На минувших выходных в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.
Как сообщает пресс-служба полиции, 25 декабря, около 13:30 столкнулись два авто, в результате чего погиб человек.
"Водитель автомобиля Opel Kadett, двигаясь со стороны города Запорожья в направлении Днепра, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 250, который двигался во встречном направлении", – отмечают правоохранители.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель автомобиля Opel Kadett погиб на месте происшествия, водитель другого автомобиля получил травмы.
Напомним, в Чернигове нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины.
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