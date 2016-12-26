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Шокирующее ДТП: авто разорвало на части (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/48_main.1482762850.gif http://www.segodnya.ua/img/article/7832/48_tn.1482762850.gif Днепропетровск Водитель выехал на встречную полосу движения и от удара с другим автомобилем погиб мгновенно 

Шокирующее ДТП: авто разорвало на части (фото)

Сегодня, 16:32

Водитель выехал на встречную полосу движения и от удара с другим автомобилем погиб мгновенно 

ДТП в Днепропетровской области. Фото: полиция
ДТП в Днепропетровской области. Фото: полиция

На минувших выходных в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции, 25 декабря, около 13:30 столкнулись два авто, в результате чего погиб человек.

"Водитель автомобиля Opel Kadett, двигаясь со стороны города Запорожья в направлении Днепра, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 250, который двигался во встречном направлении", – отмечают правоохранители.

pm635image002Фото: полиция

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Kadett погиб на месте происшествия, водитель другого автомобиля получил травмы.

Напомним, в Чернигове нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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