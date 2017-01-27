Смерть двухлетней девочки Днепре: пожар возник из-за телевизора (фото)

Сегодня, 11:28

Предварительная причина смерти ребенка – отравление угарным газом; по этому факту начато расследование 

Пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка в Днепре, мог произойти из-за замыкания электропроводки телевизора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"26 января в 13:15 после тушения пожара в квартире дома по ул. Высоцкого было обнаружено обгоревшее тело двухлетней девочки. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки телевизора. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом", – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

Напомним, вчера в Днепре возник пожар на 7-м этаже 10-этажного жилого дома. Из окон квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой дым. Обследовав помещение, пожарные обнаружили тело ребенка. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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