Стало известно, сколько проведет за решеткой "днепровский подрывник"

Сегодня, 05:05

В сентябре 2016 года мужчина из ревности убил свою жену, а после – подорвал их общее жилье, из-за чего без крыши над головой оказались жители семи квартир


Пятнадцать лет лишения свободы – таков приговор мужчине, который устроил взрыв в жилой пятиэтажке в Днепропетровкой области.

В сентябре 2016 года он из ревности убил свою жену, а после – подорвал их общее жилье.

Без крыши над головой оказались и жители семи квартир. При этом аварийный дом до сих пор не восстановили.
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"Сегодня"

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