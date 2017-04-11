Страшное ДТП в Днепре: автомобили превратились в груду металла, есть погибшие

Вчера, 16:29

Столкнулись три автомобиля, водитель "Форда" скончался на месте аварии 

  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: informator.dp.ua
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
  • Фото: dnepr.info
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: informator.dp.ua
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: dnepr.info
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: dnepr.info
Смертельное ДТП в Днепре.
Фото: dnepr.info
Смертельное ДТП в Днепре.

 


Сегодня в Днепре столкнулись три авто. В результате аварии погиб один из водителей – парень 1990 года рождения.

ДТП произошло возле ТРЦ "Дафи", сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля FORD выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с двумя автомобилями. Девушка 1973 года рождения с места происшествия была доставлена в больницу. Водитель автомобиля FORD 1990 года рождения скончался на месте", – сказала спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По данным СМИ пострадавшая девушка скончалась в больнице. В полиции эту информацию пока не подтверждают. 

Как пишет "Информатор", вследствие аварии на этом участке дороги образовалась огромная пробка. На месте работали сотрудники патрульной полиции, пожарно-спасательной службы и карета скорой помощи.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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