Страшное ДТП в Днепре: автомобили превратились в груду металла, есть погибшие
Столкнулись три автомобиля, водитель "Форда" скончался на месте аварии
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Смертельное ДТП в Днепре.
Сегодня в Днепре столкнулись три авто. В результате аварии погиб один из водителей – парень 1990 года рождения.
ДТП произошло возле ТРЦ "Дафи", сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
"Водитель автомобиля FORD выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с двумя автомобилями. Девушка 1973 года рождения с места происшествия была доставлена в больницу. Водитель автомобиля FORD 1990 года рождения скончался на месте", – сказала спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
По данным СМИ пострадавшая девушка скончалась в больнице. В полиции эту информацию пока не подтверждают.
Как пишет "Информатор", вследствие аварии на этом участке дороги образовалась огромная пробка. На месте работали сотрудники патрульной полиции, пожарно-спасательной службы и карета скорой помощи.
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