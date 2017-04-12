Страшное ДТП в Днепре: появилось видео лобового столкновения легковушек
Автомобиль Ford на большой скорости врезался в белую иномарку, погибли два человека
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
ДТП в Днепре унесло жизни двух человек
В сети появилось видео смертельного столкновения автомобилей возле ТРЦ "Дафи".
Видео: ЧП ИНФО ДНЕПР
Страшное ДТП произошло вчера. Водитель автомобиля Ford на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в белую иномарку.
Напомним, в результате аварии водитель "Форда" погиб на месте. За рулем Renault была мать 11-летнего ребенка. Она скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса, который въехал в уже столкнувшиеся машины, получил легкие травмы.
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