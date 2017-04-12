Страшное ДТП в Днепре: появилось видео лобового столкновения легковушек

Сегодня, 12:00

Автомобиль Ford на большой скорости врезался в белую иномарку, погибли два человека 


ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

ДТП в Днепре унесло жизни двух человек

В сети появилось видео смертельного столкновения автомобилей возле ТРЦ "Дафи".

Видео: ЧП ИНФО ДНЕПР

Страшное ДТП произошло вчера. Водитель автомобиля Ford на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в белую иномарку.

Напомним, в результате аварии водитель "Форда" погиб на месте. За рулем Renault была мать 11-летнего ребенка. Она скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса, который въехал в уже столкнувшиеся машины, получил легкие травмы.
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Источник:

"Сегодня"

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