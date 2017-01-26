Убийство патрульных в Днепре: стрелок требует суда присяжных (видео)

Днепровский стрелок, который в прошлом году убил двух патрульных, требует суда присяжных.

Слушания начнутся уже послезавтра – прокуратура завершила следствие и передала материалы в суд.

Правоохранители утверждают: собрали неопровержимые доказательства вины Александра Пугачева. Впрочем, сам он до сих пор не признал своей причастности к убийству полицейских.

С сентября задержанный находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.

"Допрошено более 150 человек, проведено 44 судебных экспертизы. Следственные органы и органы прокуратуры считают вину обвиняемого полностью доказанной материалами дела и теми доказательствами, которые есть у следствия", – уточнил Юрий Черкашин, заместитель прокурора Днепропетровской области.

Напомним, 25 сентября Пугачев почти в упор расстрелял двух патрульных. Артем Кутушов и Ольга Макаренко от полученных ранений скончались.

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