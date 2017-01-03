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Ужасы войны: трех раненых бойцов доставили в Днепр http://www.segodnya.ua/img/article/7852/68_main.1483431247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/68_tn.1483431247.jpg Днепр Двое военных поступили с крайне тяжелыми ранениями головного мозга, легких, живота и конечностей

Ужасы войны: трех раненых бойцов доставили в Днепр

Сегодня, 10:13

Двое военных поступили с крайне тяжелыми ранениями головного мозга, легких, живота и конечностей

Фото: newsonline24.com.ua
Фото: newsonline24.com.ua

В Днепр доставили трех раненых на Донбассе бойцов.

Об этом в Facebook сообщает главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Они не помнят вкус шампанского. В Новый год поступило трое бойцов из АТО. Двое – с крайне тяжелыми ранениями. Все ужасы войны на лицо. Ранение головного мозга, легких, живота, конечностей. Один в коме. Богдан 1988 г.р., придя в сознание, написал: "Забыл вкус шампанского. Война не стоит такой боли", – рассказал врач.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских бойцов на передовой.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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